金秀賢與未成年交往不犯法！律師：韓國昔合意性交年齡是13歲

▲韓國律師揭金秀賢（右）過去交往金賽綸（左）時，年齡雖未成年，但卻是法定合法性交年齡。（圖／翻攝IG／ron_sae、soohyun_k216）

圖文／CTWANT

南韓藝人金秀賢因遭知名Youtube頻道《橫豎研究所》（가로세로연구소，以下簡稱「橫豎研」）爆料，指出其與2月過世的藝人金賽綸（김새론）曾交往6年，甚至後續讓金秀賢捲入與未成年人交往、發生性關係的醜聞中。而有南韓律師表示，在2020年修法前，南韓的合意性交年齡標準是13歲。

根據南韓媒體報導指出，針對外界關注金秀賢是否涉及未成年人法定強姦罪一事，金秀賢透過經紀公司Gold Medalist強烈否認與未成年時期的金賽綸交往，並表示兩人關係始於2019年夏天至2020年秋天，當時金賽綸已成年。同時解釋「橫豎研」曝光的兩人合照，澄清表示這些照片拍攝於2020年，當時金賽綸已滿18歲，依法屬於成年人。

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而南韓律師李高恩（이고은）在YTN新聞節目中表示，根據2020年5月修訂的法律，若與未滿16歲的未成年人發生性關係，即使雙方同意，也可能構成未成年人法定強姦罪或猥褻罪。但在2020年修法之前，該年齡標準為13歲，意即當時法律僅對與13歲以下未成年人的性行為進行處罰。

李高恩進一步解釋，由於金賽綸於2015年時為15歲，適用的是修法前的法律，當時規定「與13歲以上的未成年人交往，除非涉及強制性行為，否則並不構成犯罪」。因此，即使金秀賢當時與金賽綸交往，僅憑戀愛關係事實，無法構成未成年人性犯罪，亦不適用未成年人法定強姦罪或猥褻罪。

李高恩也提到，必須證明雙方不僅是單純交往，才可能追究責任。因此，在目前的情況下，要將金秀賢與未成年人性犯罪聯繫起來，恐怕相當困難。

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