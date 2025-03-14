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眾量級創始人淪為員工！ 勾惡力挺Andy認為有機會拿回50%

記者葉文正／台北報導

知名YouTuber勾惡（陳昱瑋）近日在《勾起你心中的惡》YouTube頻道上發表震撼影片，分析百萬訂閱網紅頻道「眾量級CROWD」創辦人Andy，究竟可以拿回多少錢，並揭露家寧一家一連串預謀操作手法。勾惡在影片中犀利點評，揭露網紅圈的黑暗操作，讓觀眾直呼「比賽事分析還專業！」

▲勾惡在影片中指出家寧分手影片現在看來格外諷刺。（圖／勾2party - 天使投資人）

▲勾惡在影片中指出家寧分手影片現在看來格外諷刺。（圖／勾2party - 天使投資人）

這場風波的核心在於，家寧不僅在分手後掌控了頻道，還讓Andy淪為薪資55,000元的「員工」，震驚外界。勾惡在影片中指出：「當頻道開始紅起來的時候，幾十萬、幾十萬的收入進來，用個人收入報帳稅負過重，所以許多人會選擇成立公司處理龐大的帳務問題。」

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▲勾惡在影片中指出家寧分手影片現在看來格外諷刺。（圖／勾2party - 天使投資人）

▲勾惡點出眾量級背後黑幕。（圖／勾2party - 天使投資人）

勾惡大膽猜測，當初家寧的母親說服Andy讓「外人」持有50%股份的話術，可能與稅務操作有關，甚至涉及發票對開、營業稅與營所稅的扣抵問題。由於Andy 10年來一直想查帳，卻被家寧一方阻止，勾惡質疑這背後是否藏有不為人知的財務黑幕、金流斷點。

▲勾惡在影片中指出家寧分手影片現在看來格外諷刺。（圖／勾2party - 天使投資人）

▲勾惡認為家寧媽媽設計巧妙（圖／勾2party - 天使投資人）

此外，勾惡（陳昱瑋）也點出Andy跟家寧的媽媽，會互相自稱是自己找對方掛名登記的原因，就是想要在訴訟上獲得優勢，假如Andy能舉證是自己找家寧媽媽掛名，就有機會勝訴拿回50%，反之如果家寧媽媽能舉證，那有可能Andy僅存的25%股份就會被奪走，這就是勾惡認為他們在吵《眾量級》股權爭議時，會一直主張「是自己找對方掛名」的核心原因。

同時，勾惡認為Andy的薪資配置極為不合理，照理來說，領每月55,000元薪水的人，應該是負責帳務處理的家寧媽媽，但他們卻讓家寧的母親成為公司負責人，甚至持股50%，這樣的安排令全網咋舌。勾惡直言：「這可能是一場預謀10年的掏空計畫。」畢竟家寧和家寧媽媽，兩個人的持股加起來，人數與股份數就都超過三分之二，所以當初這樣設計，疑似早就規劃好要將Andy拔掉。


勾惡也回答了大家最好奇的問題？每個月只有領55,000的Andy能拿回其他錢嗎? 勾惡斷定百分之百肯定能，至於可以拿回多少影片裡有詳細揭秘給大家聽。這其中涉及公司法、還有很多眉角，透過這個機會讓大家學習滿滿的生存法則，如果遇到類似的情況該怎麼處理、如何保護自己，畢竟情侶一起合夥做生意的人很多。勾惡影片發布後，網友紛紛留言表示：「知識含金量滿滿」、「分析非常詳細」、「學到了，合夥做生意真的要謹慎」、「勾惡分析得太透徹了！」

在揭露網紅圈內幕的同時，勾惡也宣布推出全新創業輔導節目——《勾2party - 天使投資人》。該節目由齊天國際傳媒有限公司負責製作，將以實境秀的方式，為有想法、有行動力但缺乏資金與資源的創業者提供真正的支持。

勾惡表示：「《勾2party - 天使投資人》不僅是一檔節目，更是一個劫富濟貧的高峰會。我們將透過真實的創業輔導與資金挹注，協助社會大眾實現創業夢想。」提供有想法的年輕人，資金、資源與人脈，讓創業者有機會獲得實質幫助。

勾惡進一步表示：「我們看到大多數所謂的投資大會，表面上邀請明星站台、擺滿金磚，結果吸引一群想致富的人，最後卻是要騙社會大眾投資，這些都是資金盤操作，根本不是創業。我們的節目反而是要來投資大家，讓真正的創業者站上舞台，獲得資源、資金與機會。」

《勾2party - 天使投資人》由齊天國際傳媒有限公司製作，邀請台灣各界成功的天使投資人參與的天使投資人創業輔導節目，不僅會讓參與者獲得資金支持，更會協助他們建立市場策略、人脈網絡，真正踏上創業成功之路。勾惡最後表示：「《勾2party - 天使投資人》是一個機會，讓那些有夢想但缺乏資源的人，能夠站上舞台，改變自己的人生。我希望這個節目能幫助更多創業者，不要再被假投資、假商業模式欺騙，而是獲得真正的成功機會。」這檔節目預計將在近期正式上線，並於《勾起你心中的惡》YouTube頻道同步更新，讓更多有志於創業的人，能夠透過節目學習到創業知識，獲得實際的幫助。

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