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快訊／恭喜林千又登記結婚！　博士老公首度曝光

記者葉文正／台北報導

名媛林千又歷經多段戀情後，今天到戶政登記結婚，對方是她口中的Dr.Jeon，記者求證後，她透露：「未來婚禮應該會辦在南法，他是史丹佛博士，相當優秀，治癒了我的身心，我們有共同興趣，這很重要。」據了解，Jeon是亞裔美國人，常常能引導林千又的心靈，讓她非常傾心。

(首圖)▲林千又結婚 。（圖／林千又提供）

▲林千又登記結婚 。（圖／林千又提供）

林千又也說，原本是要3月16日登記，但因為16日是周日，戶政沒有開只好提前在今天。但她相當呵護另一半Jeon，一直到今天還不願讓他的臉曝光，但仍提供獨家登記照片給《ETtoday新聞雲》，但不露臉希望保持一個神祕感。

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▲林千又結婚 。（圖／林千又提供）

▲兩人正式成為夫妻 。（圖／林千又提供）

而對於兩人會締結連理，林千又也透露，不管過去發生什麼事情，重點是他能理解跟接受我的過去，不會去計較與在乎，他很尊重我，也給我很多自由，讓我知道兩人是平等的。」

▲到另一定點繼續拍攝美照。（圖／林千又提供）

▲到另一定點繼續拍攝美照。（圖／林千又提供）

而對於兩人會締結連理，林千又也透露，不管過去發生什麼事情，重點是他能理解跟接受我的過去，不會去計較與在乎，他很尊重我，也給我很多自由，讓我知道兩人是平等的。」而談到兩人會一見定終身的原因，她也提到：「他爸媽很喜歡我，我爸媽也很喜歡他，我們家庭背景比較像，我是他第一個帶回家的女生。」

▲林千又結婚。（圖／林千又提供）

▲林千又結婚，跟Jeon都非常開心。（圖／林千又提供）

林千又也透露：「因為我的事業還是在台灣，所以會美國台灣兩邊跑，婚姻我覺得是要找一個可以和你一起生活的人，因為愛情會逝去，很開心我們有很多興趣，而且是相同的興趣，他給我了平靜的港口，我覺得這個很重要，所以要越努力才會越幸運。」

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