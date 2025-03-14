獨家／經歷5次流產傷痛　恭喜網紅小歪生下「小三」再添丁

記者葉文正／台北報導

網紅小歪（孫沐辰）2019年與富二代張先生結婚，已育有兒子獎獎、女兒小泡芙兩個寶貝，但她之後歷經5次流產，經歷不少傷痛，昨日他們歡喜前往禾馨診所產下次男「小三」，並決定留在台灣坐月子，並在台灣找好保母一起回到日本照顧小朋友們。

▲歷經五次流產，孫沐辰終於生下第三胎。（圖／記者周宸亘攝）

小歪認為，台灣醫療比日本更符合台灣人的需求，「例如醫療費用部分，他們不會打無痛分娩，台灣則是比較客製化一點，日本可能就會制式化，他們希望你最自然方式去生孩子，回台灣在語言溝通上，也比較OK，台灣有月子中心住，日本月子中心都是大陸人開怕溝通上不習慣，而且日本的月子中心，都強調清淡飲食，所以選擇回台灣生產。」

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▲小歪懷疑是因為打疫苗導致不斷流產。（圖／記者周宸亘攝）

由於孩子已經生了三個，所以她請了台灣保母過去日本幫忙照顧孩子們，不過小歪說：「請日本保母，一周要三十萬日幣以上，這是普通價格，是台灣的三倍，我請的保母是每天都跟我們居住在一起，像我回來生產，就請她與家人一起照顧大兒子獎獎與女兒小泡芙。」

▲小歪生下第三胎小兒子小三，好友也來陪產。（圖／孫沐辰提供）

不過她生產經驗上還是有不滿足之處：「我之前兩胎都想要水中生產，但是都失敗，這次就乾脆不要水中生產了，好好生下來就好，第三胎就簡單一點。」並沒有完成水中生產的目標。

▲攝影師幫小歪製作孕婦寫真蛇年AI圖。（圖／孫沐辰提供）

小歪透露哥哥獎獎已經5歲，妹妹4歲，都在日本念幼稚園，「十月多大兒子要念國小，還要考試念中華學校，所以過完年就回日本念書，我自己則坐完月子才能回去，這次老三又是生兒子，不過有老師說我會生4四胎，剛好兩男兩女，所以希望繼續生下去。」

▲跟老公張先生目前定居日本。（圖／孫沐辰提供）

她也提到多產的原因：「我覺得只生一個獎獎會有點孤單，計畫中最少生兩個，兩個會吵來吵去，但三個變成小社會，相互制衡，而且我懷第三胎後，兩小都很乖，都說要幫忙照顧，期待弟弟到來，因為哥哥跟妹妹年齡太近了，比較多打鬧，老三小4歲他們才會在乎。」

▲小歪生下第三胎，之前也拍了美美孕媽咪寫真。（圖／孫沐辰提供）

只是為了生下這第三胎，中間4年竟然流產5次，讓小歪懷疑：「我可能因為疫苗影響到免疫系統，我打完疫苗不到一周，小朋友就沒有心跳，之後有認真備孕跟受孕，才發現有些數值異常，醫生說可能是免疫系統的問題，我朋友也同時間懷孕，小朋友也沒心跳，接著我陸續流產5次，幸而這次寶寶有認真抓住我，我就好好生下來。」

▲女兒小泡芙。（圖／孫沐辰提供）

提到想要生第三胎的艱辛，小歪也透露：「我家放了超大一桶，都是驗孕棒，卻沒有寶寶，而且去了醫院很麻煩，醫生也看不出個所以然來，各種失落，加上備孕中的媽媽很難放寬心，這5年多來我真的很辛苦。」

▲兒子獎獎。（圖／孫沐辰提供）

她說在日本生活的日常，就是平日小朋友去上學，白天老公上班，她自己就做代購美容的工作，也跟政府申請晚點接小朋友，然後在下午三、四點到超市買菜，五、六點帶他們回來，弄完晚餐，陪伴孩子都十點半了，也要陪伴老公，隔天又是七、八點起床煮飯的忙碌生活，真的一刻不得閒。





▲終於如願生下第三胎。（圖／記者周宸亘攝）