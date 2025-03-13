孫協志背包掛超人吊飾「網放大看被閃炸」！夏宇童：陪跑外景不孤單

記者潘慧中／綜合報導

孫協志與夏宇童愛情長跑6年，3日正式宣布結婚後，小倆口越愛越大方，他還被發現黑色後背包掛了一個麵包超人的吊飾，結果網友放大一看都被閃瞎了。

▲▼孫協志的背包掛著夏宇童的超人吊飾。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）



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原來那個麵包超人的吊飾裡藏了一張夏宇童的大頭照，對此，她澄清並不是自己做的，而是之前在福岡的麵包超人博物館買的，「我沒那麼厲害。」

▲孫協志甜蜜回應夏宇童。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）



不只這樣，夏宇童還甜蜜地說，有超人陪著孫協志跑外景，「陪著日曬雨淋，才不孤單～。」孫協志看到後，也轉發了她的Instagram限時動態說：「有超人童，外景就安心了！」

雖然剛完成登記便馬上投入外景工作，孫協志日前坦言心情依然愉悅，原因是內心終於有「安定下來」的踏實感，真正感受到家的存在。他還感性地說，另一半一直以來都給予他無形的力量，並稱老婆是「全世界最懂我的人」，甚至直言：「她救了我，是徹底地拯救了我的靈魂！」

▲▼孫協志和夏宇童結婚後越愛越大方。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）



孫協志感謝夏宇童給予他的一切，他未來將全心投入家庭，努力守護這段婚姻，並承諾要為這個家擋風遮雨，讓這個家成為「世界上最幸福的家庭」，同時也感謝大家的祝福，並期待將這份幸福分享給所有人。