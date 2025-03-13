專訪／林辰唏約程予希加入「開放式關係」　認了：拍戲真的愛上她

記者黃庠棻／台北報導

勇奪第57屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）類最佳女主角、最佳女配角等3項大獎，GagaOOLala旗艦原創台劇《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸，近日主演林辰唏、程予希接受《ETtoday星光雲》專訪，大方分享第二季的拍攝趣事。





▲《第一次遇見花香的那刻》第2季開播後引起許多討論。（圖／GagaOOLala提供）

《第一次遇見花香的那刻》播出後成績亮眼，第二季時隔3年才回歸，林辰唏、程予希回憶起當年見到對方的第一印象，雙方都笑說「當然還記得」，程予希笑說第一季才拍攝了11天，剛開始覺得林辰唏很有距離感，因為對方一開始都會帶著兒子到片場，因此私底下會找問題詢問對方，藉此拉近雙方的距離，努力製造話題之後才逐漸變熟。

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▲林辰唏、程予希一同接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

林辰唏則回憶起第一次見到程予希的過程，笑說「覺得外型非常可愛」，不過自己並不會在拍攝初期就刻意建立雙方的連結，而是在拍戲期間逐漸敞開心房，透過討論劇本的時候交流才變得比較熟悉。

▲林辰唏、程予希一同接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

雖然在《第一次遇見花香的那刻》第二季到來的這3年中，程予希跟林辰唏平常不太會常常聯繫，不過兩人只要一見面都可以分享各種生活上的瑣事，程予希甚至還抽空到花蓮探望林辰唏；在第二季開拍之後，兩人也沒有特別做什麼事情「回溫」，雙方都認為「很熟悉彼此」，因此不用刻意聯繫感情。

▲林辰唏、程予希一同接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

談到《第一次遇見花香的那刻》第二季印象最深刻的一場戲，程予希表示與林辰唏有一場在沙發的親密戲，不光是身體上的接觸，情緒還要相當地重，原本的設定是對方要求和，自己必須做出冷酷的反應，但正式開拍之後自己哭得比林辰唏還要淒慘，不過導演並沒有喊卡，反而是讓她好好釋放情緒，讓她印象相當深刻。

▲程予希在一場戲中哭得比林辰唏還要嚴重。（圖／記者周宸亘攝）

而林辰唏則是對一場「確定雙方感情」的戲碼印象深刻，當時與程予希進到校園裡拍攝，雙方要對彼此告白，兩人要讓對方感受到「深愛彼此」，開拍的當下陽光正好、氣氛剛好，整個畫面都讓她相當感動，甚至還流下眼淚。

▲林辰唏對在校園告白的戲碼印象深刻。（圖／記者周宸亘攝）

而第二季的劇情中，林辰唏跟程予希有不少大尺度的親密戲，雙方都一致表示「不會緊張」。程予希笑說這次「因為有拍過，跟她比較放鬆」，表示林辰唏的情緒比較敏感，觀察力也相當敏銳，會嘗試化解尷尬，所以她在比較裸露的戲碼會懂得如何幫忙遮住走光，甚至還會「避免掉擠肉的畫面」，相當貼心。

▲程予希大方談及親密戲過程。（圖／記者周宸亘攝）

「還沒做的時候就大汗淋灕」談到親密戲的時候，林辰唏這樣說。她笑說因為要跟攝影機配合，加上拍攝期間是夏天，所以「很像武術比劃」。至於親密戲的裸露程度，程予希說道「大概就是脫衣服，往下親」，兩人也都非常了解彼此的身體構造，才懂得一些技術性的遮掩。

▲林辰唏談到親密戲，笑說「還沒做就大汗淋灕」。（圖／記者周宸亘攝）

談到戲外對感情是主動派還是被動派，程予希害羞表示自己是被動派，如果遇到有人告白，她會先看看兩人認識多覺，大概要半年以上才會考慮，笑說自己的觀察期比較長一點，過去的戀情大多是朋友昇華變情人，如果是自己暗戀別人的話，最多只會主動傳訊息，至今仍沒有主動告白過。

▲程予希談及感情世界。（圖／記者周宸亘攝）

看似對感情相當坦率的林辰唏則表示自己「看對象」來決定主動或被動，笑說「要看情境跟感覺」，過去的感情都沒有「真正確認交往關係」，長大之後不會刻意說要在一起。她近一步解釋，現在的感情發展，前提都是對方了解她看待感情的認知，因此對方並不會強調「目前是在一起的關係」，而是「知道兩人在生活中都是彼此重要的人」。

▲林辰唏談到開放式感情。（圖／記者周宸亘攝）

在《第一次遇見花香的那刻》第二季中，程予希跟林辰唏之前迎來感情變數，出現袁漠遙這位「最強小三」，被問到感情生活中如果出現第三者會怎麼處理，林辰唏大方說道「會邀請小三加入，歡迎加入我們這個大家庭」，因為她認為關係是固定的，如果有第三者的話心裡知道「不可能留住林導」，不過目前都還沒有遇到類似的情況。

▲林辰唏、程予希一同接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

而程予希跟林辰唏在《第一次遇見花香的那刻》感情持續發展，戲外兩人也有深厚的情誼，在程予希抱怨自己都沒有人追求時，林辰唏馬上冒出一句告白「還是妳要試試看我」，笑說自己一直希望程予希能夠加入她與林立書導演這個「開放式關係」大家庭。

▲林辰唏邀請程予希加入開放式關係大家庭。（圖／記者周宸亘攝）

對此，程予希也在採訪中爆料，林辰唏一直向自己拋出橄欖枝、丟直球求愛，不止一次告白要跟她建立關係，但她則是笑著婉拒「先不要」。林辰唏被問道是否真心希望跟程予希有進一步發展時，她坦率地說道「我在拍戲的時候是真的很喜歡她耶」、「很喜歡她」、「有心動」大方地表達了自己的愛意。

▲林辰唏認了拍戲過程真的喜歡上程予希。（圖／記者周宸亘攝）