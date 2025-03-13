ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／林辰唏約程予希加入「開放式關係」　認了：拍戲真的愛上她

記者黃庠棻／台北報導

勇奪第57屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）類最佳女主角、最佳女配角等3項大獎，GagaOOLala旗艦原創台劇《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸，近日主演林辰唏、程予希接受《ETtoday星光雲》專訪，大方分享第二季的拍攝趣事。

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季開播後引起許多討論。（圖／GagaOOLala提供）

《第一次遇見花香的那刻》播出後成績亮眼，第二季時隔3年才回歸，林辰唏、程予希回憶起當年見到對方的第一印象，雙方都笑說「當然還記得」，程予希笑說第一季才拍攝了11天，剛開始覺得林辰唏很有距離感，因為對方一開始都會帶著兒子到片場，因此私底下會找問題詢問對方，藉此拉近雙方的距離，努力製造話題之後才逐漸變熟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-程予希、林辰唏。（圖／記者周宸亘攝）

▲林辰唏、程予希一同接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

林辰唏則回憶起第一次見到程予希的過程，笑說「覺得外型非常可愛」，不過自己並不會在拍攝初期就刻意建立雙方的連結，而是在拍戲期間逐漸敞開心房，透過討論劇本的時候交流才變得比較熟悉。

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-程予希。（圖／記者周宸亘攝）

▲林辰唏、程予希一同接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

雖然在《第一次遇見花香的那刻》第二季到來的這3年中，程予希跟林辰唏平常不太會常常聯繫，不過兩人只要一見面都可以分享各種生活上的瑣事，程予希甚至還抽空到花蓮探望林辰唏；在第二季開拍之後，兩人也沒有特別做什麼事情「回溫」，雙方都認為「很熟悉彼此」，因此不用刻意聯繫感情。

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-林辰唏。（圖／記者周宸亘攝）

▲林辰唏、程予希一同接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

談到《第一次遇見花香的那刻》第二季印象最深刻的一場戲，程予希表示與林辰唏有一場在沙發的親密戲，不光是身體上的接觸，情緒還要相當地重，原本的設定是對方要求和，自己必須做出冷酷的反應，但正式開拍之後自己哭得比林辰唏還要淒慘，不過導演並沒有喊卡，反而是讓她好好釋放情緒，讓她印象相當深刻。

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-程予希。（圖／記者周宸亘攝）

▲程予希在一場戲中哭得比林辰唏還要嚴重。（圖／記者周宸亘攝）

而林辰唏則是對一場「確定雙方感情」的戲碼印象深刻，當時與程予希進到校園裡拍攝，雙方要對彼此告白，兩人要讓對方感受到「深愛彼此」，開拍的當下陽光正好、氣氛剛好，整個畫面都讓她相當感動，甚至還流下眼淚。

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-林辰唏。（圖／記者周宸亘攝）

▲林辰唏對在校園告白的戲碼印象深刻。（圖／記者周宸亘攝）

而第二季的劇情中，林辰唏跟程予希有不少大尺度的親密戲，雙方都一致表示「不會緊張」。程予希笑說這次「因為有拍過，跟她比較放鬆」，表示林辰唏的情緒比較敏感，觀察力也相當敏銳，會嘗試化解尷尬，所以她在比較裸露的戲碼會懂得如何幫忙遮住走光，甚至還會「避免掉擠肉的畫面」，相當貼心。

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-程予希。（圖／記者周宸亘攝）

▲程予希大方談及親密戲過程。（圖／記者周宸亘攝）

「還沒做的時候就大汗淋灕」談到親密戲的時候，林辰唏這樣說。她笑說因為要跟攝影機配合，加上拍攝期間是夏天，所以「很像武術比劃」。至於親密戲的裸露程度，程予希說道「大概就是脫衣服，往下親」，兩人也都非常了解彼此的身體構造，才懂得一些技術性的遮掩。

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-林辰唏。（圖／記者周宸亘攝）

▲林辰唏談到親密戲，笑說「還沒做就大汗淋灕」。（圖／記者周宸亘攝）

談到戲外對感情是主動派還是被動派，程予希害羞表示自己是被動派，如果遇到有人告白，她會先看看兩人認識多覺，大概要半年以上才會考慮，笑說自己的觀察期比較長一點，過去的戀情大多是朋友昇華變情人，如果是自己暗戀別人的話，最多只會主動傳訊息，至今仍沒有主動告白過。

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-程予希。（圖／記者周宸亘攝）

▲程予希談及感情世界。（圖／記者周宸亘攝）

看似對感情相當坦率的林辰唏則表示自己「看對象」來決定主動或被動，笑說「要看情境跟感覺」，過去的感情都沒有「真正確認交往關係」，長大之後不會刻意說要在一起。她近一步解釋，現在的感情發展，前提都是對方了解她看待感情的認知，因此對方並不會強調「目前是在一起的關係」，而是「知道兩人在生活中都是彼此重要的人」。

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-林辰唏。（圖／記者周宸亘攝）

▲林辰唏談到開放式感情。（圖／記者周宸亘攝）

在《第一次遇見花香的那刻》第二季中，程予希跟林辰唏之前迎來感情變數，出現袁漠遙這位「最強小三」，被問到感情生活中如果出現第三者會怎麼處理，林辰唏大方說道「會邀請小三加入，歡迎加入我們這個大家庭」，因為她認為關係是固定的，如果有第三者的話心裡知道「不可能留住林導」，不過目前都還沒有遇到類似的情況。

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-程予希、林辰唏。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-程予希、林辰唏。（圖／記者周宸亘攝）

▲林辰唏、程予希一同接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

而程予希跟林辰唏在《第一次遇見花香的那刻》感情持續發展，戲外兩人也有深厚的情誼，在程予希抱怨自己都沒有人追求時，林辰唏馬上冒出一句告白「還是妳要試試看我」，笑說自己一直希望程予希能夠加入她與林立書導演這個「開放式關係」大家庭。

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-程予希、林辰唏。（圖／記者周宸亘攝）

▲林辰唏邀請程予希加入開放式關係大家庭。（圖／記者周宸亘攝）

對此，程予希也在採訪中爆料，林辰唏一直向自己拋出橄欖枝、丟直球求愛，不止一次告白要跟她建立關係，但她則是笑著婉拒「先不要」。林辰唏被問道是否真心希望跟程予希有進一步發展時，她坦率地說道「我在拍戲的時候是真的很喜歡她耶」、「很喜歡她」、「有心動」大方地表達了自己的愛意。

▲▼GL劇《花香2》程予希、林辰唏專訪-程予希、林辰唏。（圖／記者周宸亘攝）

▲林辰唏認了拍戲過程真的喜歡上程予希。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

推薦閱讀

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！　痛訴金秀賢感情狀態：停止吧

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！　痛訴金秀賢感情狀態：停止吧

快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億　圈內對金秀賢搖頭：難理解

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億　圈內對金秀賢搖頭：難理解

Andy開戰家寧片「鉅額成本曝」！網一面倒：從沒看過 點閱已破640萬

Andy開戰家寧片「鉅額成本曝」！網一面倒：從沒看過 點閱已破640萬

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

金賽綸遭逼債折磨「24歲竟長出白髮」！生前憔悴蒼老模樣曝光　網看哭

金賽綸遭逼債折磨「24歲竟長出白髮」！生前憔悴蒼老模樣曝光　網看哭

快訊／33歲最老菜鳥！王大陸大平頭臭臉抵台中　專車送進成功嶺

快訊／33歲最老菜鳥！王大陸大平頭臭臉抵台中　專車送進成功嶺

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！　痛訴金秀賢感情狀態：停止吧

快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億　圈內對金秀賢搖頭：難理解

Andy開戰家寧片「鉅額成本曝」！網一面倒：從沒看過 點閱已破640萬

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

金賽綸遭逼債折磨「24歲竟長出白髮」！生前憔悴蒼老模樣曝光　網看哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Andy分手家寧下場慘　鍾欣怡長文嘆：第三者是混亂元凶！
  2. 真心換絕情！金賽綸5年前為金秀賢燦笑「真情文字曝光」　網淚：沒去喪禮太過份
  3. 房產業者霸氣捐房給Andy！天后闆妹同聲援「願給500萬創業」：我們都在
  4. 日人氣聲優遭手遊《原神》辭退！消息人士爆內幕：踩到「辱華」紅線
  5. 賈永婕被攻擊又老又醜！霸氣PO「50歲中空全身照」真實體態全被拍
  6. 《大學生》李唯楓否認結婚　親揭消失10年「窮到只剩36元」慘況
  7. 金秀賢出事不離不棄！　粉專「遭網路霸凌」堅定：會跟他一起走下去
  8. 張家輝「高空墜落、口吐大量昆蟲」　《贖夢》求救劉俊謙：幫我啊
  9. 劉雨柔懷胎5個月「膀胱變除濕機」！半夜吐孕期困擾：真的懷疑人生
  10. 元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366