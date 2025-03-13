快訊／王大陸今入伍！閃兵太久「同梯聽到他33歲」　驚喊：這麼老喔

記者蕭采薇／台北報導

33歲的演員王大陸，儘管身上有案，但兵役問題需先解決。他13日將前往台中成功嶺報到，同批役男將在上午9時前在台北車站集合，現場一名「王大陸同梯」是當天第一個報到，身邊還有一群好友。他笑說：「我朋友都是要來看王大陸的。」也表示想對王大陸說：「滿滿的大平台。」

▲王大陸同梯報到。（圖／記者蕭采薇攝）

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該名役男今年22歲，大學剛畢業，而被問到可能和王大陸有年齡差距，是否擔心有代溝？他先是問：「王大陸幾歲啊？」一聽到王大陸33歲，立刻驚呼：「這麼老喔！」至於是否會想教王大陸怎麼開特斯拉車門？他則表示：「我也不是很會開。」

該名役男也表示，想對王大陸說：「滿滿的大平台。」也笑說，等進成功嶺後，「期待可以和王大陸一起洗碗。」

▲王大陸為「一般替代役263梯」，這一梯次台北、新北共計有350名役男（包含王大陸）必須依指示3月13日上午9時在台北火車站北二門集體報到。（圖／記者湯興漢攝）

回顧王大陸逃兵事件，檢方因追查詐騙案從車手意外抓到王大陸逃兵，此外也被發現王大陸涉及教唆傷害的證據，他的刑案仍在偵辦中。根據台北市兵役局規定，王大陸若未搭上專車，最遲需於下午2時前自行到成功嶺門口報到，否則將依妨害兵役治罪條例規定移送法辦。