新人女歌手初見樂壇大師　「竟戴眼罩露面」被批：中二

記者蔡琛儀／台北報導

來自黑龍江哈爾濱的大陸女歌手KIAH，畢業於美國洛杉磯MI學院，主修聲樂及獨立音樂製作，2020年發行首張EP《27》，2023年創立個人工作室，陸續發行多首單曲，她也將以首張個人專輯《女口》正式出道。

▲KIAH推出首張意識概念專輯《女口》。（圖／綺亞音樂提供）

專輯《女口》邀請到金曲製作人黃少雍擔任總製作人，並與李聰、常石磊、HUSH、黃建為等多位優秀音樂人攜手合作，因著荒井十一引介KIAH和黃少雍彼此認識。回憶初次見面，KIAH笑說因為當時其中一隻眼睛長針眼，所以只能戴著眼罩見對方，事後想想有點失禮，「之後有機會和少雍老師聊到，問老師見到我的初印象，竟然是『中二』！」

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由於彼此都很愛喝酒，第一次見面約在一家日本料理店，整個過程很合拍激發很多靈感，最後以五瓶清酒結束，她表示當時左右搖擺的回家但是心情很滿足，是很開心的「第一次專輯會議」。

《女口》對於KIAH來說是一張突破個人舒適圈的一張專輯。由於之前的作品爵士元素比較多，所以這一張充滿挑戰與實驗性。想表達「女人們的喃喃細語」，展示不同的女人們面對的境遇以及自我感悟與成長。KIAH以音樂為載體，期許自己以積極的心態，正面的氣氛，為女性敘事開闢出一片嶄新的樣貌。