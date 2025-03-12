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金賽綸欠7億「不是酒駕損害賠償」　存證信函內容揭曉：1年要還清

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星金秀賢近日捲入和已故女星金賽綸有關的風波，更被控向一無所有的女方追債韓幣7億，且不願與對方溝通，掀起熱烈議論。有韓媒在12日揭露，金賽綸被追討的7億其實不是酒駕事故的賠償金，而是參與的作品《獵犬》的違約金。

▲金秀賢和金賽綸風波越演越烈。（圖／翻攝自金秀賢金賽綸IG）

▲金秀賢和金賽綸曾為同門師兄妹，更被爆出交往過6年。（圖／翻攝自金秀賢金賽綸IG）

據韓媒《京鄉體育報》報導，在Gold Medalist與金賽綸於2022年11月22日簽署的契約書中，顯示由於金賽綸在當年5月18日發生酒駕事故，導致廣告及戲劇合約的賠償金餘額為6億6864萬韓幣。而Gold Medalist要求金賽綸的償還期限為2023年12月31日，要求她在約一年內償還這筆疑為違約金的賠償金。此外，金賽綸也同意將自己擁有的車輛出售，並授權由Gold Medalist代為處理。

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▲▼金賽綸欠7億「不是酒駕損害賠償」　存證信函內容揭曉：1年要還清。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼經紀公司寄給金賽綸的存證信函。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金賽綸欠7億「不是酒駕損害賠償」　存證信函內容揭曉：1年要還清。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

到了2023年3月15日，Gold Medalist聘請律師事務所LKB & Partners作為法律代理人，向金賽綸發送存證信函，要求償還6億8664萬韓元。文件中表示：「貴方（金賽綸）已屆滿債務償還期限，卻仍未履行還款義務。我們的律師事務所代表委託人（Gold Medalist）要求貴方立即全額償還上述借款，請盡快將款項匯入以下帳戶。」律師還強調，若金賽綸未能履行償還義務，Gold Medalist將對其提起民事及刑事訴訟。

▲▼金賽綸欠7億「不是酒駕損害賠償」　存證信函內容揭曉：1年要還清。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲存證信函中要求金賽綸在2023年12月31日前償還債務。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

據悉，Gold Medalist向金賽綸索償的金額，其實是影集《獵犬》的違約金，而非金賽綸在酒駕事故中造成損害的賠償金。另一方面，金賽綸其實早已憑自身努力還完事故損害賠償金。

▲▼金賽綸「復出作原定今年上映」卻輕生。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

▲金賽綸在酒駕事故發生後，便針對事故損害進行了賠償。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

此前，Gold Medalist也向《Dispatch》證實，因為金賽綸發生酒駕事故，所以被《獵犬》製片商要求賠償7億，當時公司先幫忙償還了。之所以會寄存證信函，只是因為公司可能會出現瀆職問題，「因此走了最基本的形式上程序而已」，並不是真的要向金賽綸拿回錢，也不覺得能討回。

至於金賽綸是否知道「只是走形式」？Gold Medalist表示，當時經紀人有跟金賽綸說明，「公司也在借給她錢的時候說過，知道金賽綸還不起這麼龐大的金額，有跟她說過『等妳有收入或有餘力的時候再還』。」

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