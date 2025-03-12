Andy控「百萬名車登記人不是我」　喊話家寧：當作送你們一家

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方昨（11）日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，除了表示自己辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權之外，同時也透露，日前和家寧拍片參加比賽，獲得的百萬休旅汽車，登記名字不是自己。內容曝光後，掀起不小熱議。

▲Andy曾和家寧參加比賽獲得百萬名車。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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影片中，Andy提到，他在6年前和家寧參加一個YouTube創意比賽，透過兩人努力及粉絲們的支持，他們拍攝一部影片，最終贏得比賽，還獲得一台價值達百萬的休旅汽車，不過事後卻發現車輛登記人不是他的。

▲Andy表示車子的登記人不是他。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

為此，Andy表達對車子歸屬的困惑及不滿。他指出，這台車是他和家寧共同努力的結果，但至今具體登記在誰的名下至今仍是個謎，同時也無奈表示：「沒關係，如果帳目都沒有問題的話，車子就當作我送你們一家人的吧，我送你們心甘情願，畢竟你們一家人也對我付出非常多。 」

▲Andy喊話家寧一家：「車子當我送你們。」（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

此外，Andy在昨（11）日上傳的影片中，提出的八大指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」