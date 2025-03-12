ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李多慧「衣服滑下去」美胸辣翻粉絲　南韓巧遇台灣人開心請客

記者黃翊婷／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，積極經營個人的YouTube頻道，近日她上傳新影片介紹南韓美食，期間巧遇許多台灣遊客，讓她開心直呼，「因為你們是台灣人，台灣人我請客」。結果粉絲們看到李多慧的遊記照片小露香肩、美胸，紛紛留言歪樓喊太辣，「太辣了，乖乖把衣服穿好」、「犯規了啦！衣服穿好啦」、「我的天，太辣了小公主」。

李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧當天的穿搭又甜又辣，粉絲們幽默留言要她把衣服穿好。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye，下同。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李多慧近日上傳南韓遊記影片，介紹一間她非常喜歡的麵包店「London Bagel Museum（島山店）」，有趣的是，影片一開頭她便遇到2名台灣女遊客，大家一起開心合照，她也不忘向2名女遊客介紹該間麵包店；進入麵包店後，又巧遇2名台灣男遊客，她立刻表示，「因為你們是台灣人，台灣人我請客」。

接著，李多慧在Instagram分享遊記的照片，小露香肩、美胸，讓粉絲們全部歪樓，紛紛留言開玩笑要她把衣服穿好，「我的天，太辣了小公主」、「多慧衣服往上拉，衣服穿好」、「衣服好好穿，大家都知道妳身材很好啦」、「太辣了，乖乖把衣服穿好」、「犯規了啦！衣服穿好啦」。

▼李多慧喊話，若在南韓遇到台灣遊客，她一定請客。圖為李多慧分享的遊記照片。

李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

中壢轎車逆向卡平交道！　後方騎士急下腰穿欄逃命

推薦閱讀

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

蔡阿嘎討錢「蘿拉躲廁所鎖門」　警搜出毒品她辯：承認但不是我的

蔡阿嘎討錢「蘿拉躲廁所鎖門」　警搜出毒品她辯：承認但不是我的

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

親吻金賽綸照片曝光...韓網炸鍋！　金秀賢公司緊急回應了

親吻金賽綸照片曝光...韓網炸鍋！　金秀賢公司緊急回應了

眾量級家寧「遭Andy控8罪狀」　IG被洗版：一家人好可怕

眾量級家寧「遭Andy控8罪狀」　IG被洗版：一家人好可怕

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」毀滅爆料文曝光！　過世前1月已輕生1次

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」毀滅爆料文曝光！　過世前1月已輕生1次

「六合彩之父」93歲離世！　女兒吳君如沉痛證實：最愛的父親走了

「六合彩之父」93歲離世！　女兒吳君如沉痛證實：最愛的父親走了

金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」　媽媽發聲：請幫她恢復名譽

金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」　媽媽發聲：請幫她恢復名譽

DK談黃子佼復出「不該是演藝圈」　喊話徐乃麟、曾國城

DK談黃子佼復出「不該是演藝圈」　喊話徐乃麟、曾國城

「北藝大校花」臉凹被嫌像吸毒犯　為「這原因」想當天王嫂

「北藝大校花」臉凹被嫌像吸毒犯　為「這原因」想當天王嫂

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

蔡阿嘎討錢「蘿拉躲廁所鎖門」　警搜出毒品她辯：承認但不是我的

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

親吻金賽綸照片曝光...韓網炸鍋！　金秀賢公司緊急回應了

眾量級家寧「遭Andy控8罪狀」　IG被洗版：一家人好可怕

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」毀滅爆料文曝光！　過世前1月已輕生1次

「六合彩之父」93歲離世！　女兒吳君如沉痛證實：最愛的父親走了

金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」　媽媽發聲：請幫她恢復名譽

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李多慧, 南韓, 啦啦隊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死
  2. 江祖平激情互摸「鮮肉底迪」爆姊弟戀！　路邊抱完帶回家過夜
  3. 直擊蘇打綠馨儀辦離婚！掰了7年關係「導火線曝」：男方身心狀況惡化
  4. 又是新加坡！Lady Gaga睽違12年「亞洲獨家開唱」　台粉崩潰：得出國看了
  5. 蓋兒加朵神還原美麗壞皇后　隔了88年真人版《白雪公主》致敬動畫
  6. 蘿拉救兵是聖結石姻親！　本人證實急切割「準備提告」：骯臟事有夠多
  7. 陳天仁「熱戀日籍型男YTR」被抱著狂親！　直擊牽手吻臉：只是朋友　
  8. 古曼童不能亂請！長腿選美皇后想復活兒子　卻招來未知怨靈反噬
  9. 李多慧「衣服滑下去」美胸辣翻粉絲　南韓巧遇台灣人開心請客
  10. 獅子結伴圍攻大象！《野地刺客》直擊全球物種　遇生存危機本能手段

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366