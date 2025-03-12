李多慧「衣服滑下去」美胸辣翻粉絲　南韓巧遇台灣人開心請客

記者黃翊婷／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，積極經營個人的YouTube頻道，近日她上傳新影片介紹南韓美食，期間巧遇許多台灣遊客，讓她開心直呼，「因為你們是台灣人，台灣人我請客」。結果粉絲們看到李多慧的遊記照片小露香肩、美胸，紛紛留言歪樓喊太辣，「太辣了，乖乖把衣服穿好」、「犯規了啦！衣服穿好啦」、「我的天，太辣了小公主」。

▲李多慧當天的穿搭又甜又辣，粉絲們幽默留言要她把衣服穿好。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye，下同。）

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李多慧近日上傳南韓遊記影片，介紹一間她非常喜歡的麵包店「London Bagel Museum（島山店）」，有趣的是，影片一開頭她便遇到2名台灣女遊客，大家一起開心合照，她也不忘向2名女遊客介紹該間麵包店；進入麵包店後，又巧遇2名台灣男遊客，她立刻表示，「因為你們是台灣人，台灣人我請客」。

接著，李多慧在Instagram分享遊記的照片，小露香肩、美胸，讓粉絲們全部歪樓，紛紛留言開玩笑要她把衣服穿好，「我的天，太辣了小公主」、「多慧衣服往上拉，衣服穿好」、「衣服好好穿，大家都知道妳身材很好啦」、「太辣了，乖乖把衣服穿好」、「犯規了啦！衣服穿好啦」。

▼李多慧喊話，若在南韓遇到台灣遊客，她一定請客。圖為李多慧分享的遊記照片。