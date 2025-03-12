古曼童不能亂請！長腿選美皇后想復活兒子　卻招來未知怨靈反噬

記者蕭采薇／綜合報導

華人有小鬼，泰國有古曼童！各地的嬰靈文化衍伸出許多文學和影視作品，但古曼童其實不能亂請，要是觸犯了禁忌還有可能反噬其身。電影《古曼童：母愛降靈》就是描述克蘿拉在一場悲劇中失去了兒子，傷心欲絕的她為了讓兒子起死回生而求助於古曼童，但她並未如願帶回兒子，反而為她帶來不可挽回的後果。

▲《古曼童：母愛降靈》克蘿拉為了讓兒子起死回生，而求助於古曼童。（圖／車庫提供）

《古曼童：母愛降靈》導演是演而優則導的知名演員冼立嘸（Xian Lim），身兼本片導演及編劇，冼立嘸表示自己是從泰國神話得到靈感：「這是源於泰國一種關於死產胎兒的信仰，他們相信如果好好照顧古曼童，會帶來好運和保佑。在亞洲也有許多類似的小鬼文化。」

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34歲的導演冼立嘸強調：「古曼童不見得是邪物，在古時候的泰國，僧侶會為夭折的胎兒祈福加持，並注入嬰靈的亡魂。這些胎兒被烘烤成乾，並貼上金箔，因此得名『古曼童』，也就是金童的意思。」「供俸古曼童能獲得保護及好運，但若他們被忽視，就會變得調皮甚至有害，像小孩子一樣。我希望能公正看待泰國神話，並捕捉其中的真實性。」

▲《古曼童：母愛降靈》克蘿拉失去兒子，出於思念與執著將希望寄託於古曼童。（圖／車庫提供）

《古曼童：母愛降靈》中失去兒子的母親，出於思念與執著將希望寄託於古曼童，未料招來的不是死去的兒子，而是未知闇黑怨靈。為詮釋悲痛母親的心境，長腿選美皇后辛蒂米蘭達（Cindy Miranda）扭轉過去的形象，在劇中一展從木訥到崩潰的細微演技，驚豔無數粉絲，在訪談中她特別感謝導演冼立嘸：「有一次，（為了導戲）他躺在馬路上告訴我們該怎麼做。充滿熱情，作為導演他幾乎沒有缺點。」

▲各地的嬰靈文化衍伸出許多文學和影視作品。（圖／車庫提供）



而與米蘭達對戲的是以主演《惡魔的浪漫》、《醉後愛上你》聞名的泰國男神Max納塔朋迪洛那瓦立（Nattapol Diloknawarit），這回在《古曼童：母愛降靈》中他飾演米蘭達的溫柔男友薩宗，譜出一段動人的跨國戀曲。談及Max，冼立嘸表示自己是在泰國拍攝MV時經熟人介紹認識的：「Max在泰國的BL系列中很受歡迎，拍攝過程很有趣。」《古曼童：母愛降靈》3月28日全台上映。