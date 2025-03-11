龍龍沈寂3年復出舞台！　認低潮期「工作銳減」萌離開念頭

記者孟育民／台北報導

脫口秀小天后龍龍強勢回歸，帶來全新單口喜劇大秀《2025 龍龍個人秀 EP5 花光光心慌慌》，這場演出不僅是她睽違三年的回歸之作，更是紀念她出道10+1年的精彩大秀。2024年同時也是龍龍迎來30歲的一年，提到這個年紀，她和許多人一樣，充滿各種焦慮與不安。因此，這場演出取名為《花光光心慌慌》，靈感正來自幾年前她經歷的一段低潮期。





▲龍龍重磅回歸！《2025 龍龍個人秀 EP5 花光光心慌慌》五月登場 。（圖／囍雀娛樂提供）

談及時低潮期，龍龍的演出機會大幅減少，又恰逢疫情來襲，讓她一度萌生「乾脆把存款花光就此離開」的念頭，「沒想到怎麼花都花不完！」 她半開玩笑地回憶道。隨著疫情趨緩，工作機會逐漸回溫，她也體悟到，面對人生低谷時，也許無需過度努力，也不一定需要旁人的加油打氣，「睡覺和貓咪治百病，能量補足，我又可以美麗綻放！」

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▲龍龍曾萌生離開念頭。（圖／囍雀娛樂提供）

2014年龍龍首次登上單口喜劇舞台，龍龍自稱是個超沒耐心的人，當年只是大學生的她，沒想過自己會在單口喜劇這條路上堅持了十年，「證明我對單口喜劇是真愛！」她也非常感謝一路以來支持她的粉絲朋友們，「正是你們的陪伴與鼓勵，讓我在每一次低谷中都能夠重新振作，找到再次上台的力量。」

▲龍龍感謝粉絲陪伴10年 。（圖／囍雀娛樂提供）



為了以全新面貌與粉絲見面，龍龍特別與全新團隊攜手合作，並親自參與企劃的每個細節。她試穿了超過十套服裝，最終挑選了一件精緻優雅的連身小禮服，妝髮團隊則為她打造甜美的小公主造型。而在視覺設計上，美術團隊特地一大早前往花市，精心採購大量鮮花，然而，拍攝場景卻選在一處尚未完工的工地，並刻意搭配大水桶、水管、破紙箱作為佈景，營造強烈的視覺反差。