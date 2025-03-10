超市見「正妹只穿透視Bra」晃車頭燈逛街！激美身材全露　超香畫面瘋傳

記者田暐瑋／綜合報導

日本前AV女優小宵虎南自今年2月引退後，專心經營個人YouTube頻道，人氣不減反增，目前已近23萬訂閱。近日她再曬神級身材，只穿黑色蕾絲內衣逛超市，讓粉絲陷入瘋狂。

▲小宵虎南穿超辣逛超市。（圖／翻攝自小宵虎南IG）



25歲的小宵虎南以亮眼外型與性感魅力，從2021年進入AV界後迅速累積高人氣，轉行YT後，近日分享夏威夷旅遊的美照，上半身只穿一件黑色蕾絲Bra，膚色內襯乍看像是透視裝，外搭的襯衫從肩上滑落，露出白皙美肩，讓人想入非非，她也稱讚夏威夷是個「溫暖的國家」，不像日本氣溫偏低，讓她感到格外舒適。

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▲小宵虎南穿超辣逛超市。（圖／翻攝自小宵虎南IG）



小宵虎南宣布自1日起引退AV界，坦言有段時間一直在思考自己的存在意義、自己的價值是什麼，而令自己做出決定的關鍵，是去年12月TikTok帳號永久紅標封號，前事務所未能掌握社群網站的帳號、密碼，導致無法及時應對突發狀況，40萬粉追蹤的帳號就此消失。

▲小宵虎南穿超辣逛超市。（圖／翻攝自小宵虎南IG）



從秋季起就沒有發表新作品的小宵虎南，不斷被傳要引退，本人也知道讓大家擔心了，而TikTok帳號消失也是自己想引退的原因之一。她原先不打算離開事務所，只是重新訂契約，因發生了帳號遭封事件，因此決定獨立。