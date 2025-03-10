大陸耽改劇「日本復活開播」！祖國「全封禁態度」網抖：惹到誰了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸耽改劇將男男BL華語小說改編成兄弟情，每次播出都造成轟動，2022年影視政策抵制耽改，上百部男男CP劇因此無法播出。而男星張新成、付辛博搭檔演出的《光淵》，最近在日本開播，不料網友發現大陸相關討論全數遭到封禁。

▲遭禁播的大陸耽改劇《光淵》，3月7日起在日本復活開播。（圖／翻攝自微博）

《光淵》改編自晉江大神級作家Priest的懸疑耽美小說《默讀》，2023年曾在大陸串流平台上線8集，但隨後便沒有再更新。而該劇賣出海外版權，3月7日起在日本有線頻道WOWOW播出，並且打出「Bromance Suspense（懸疑兄弟情）」的宣傳口號，消息傳回大陸再掀劇粉熱烈期待與討論。

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▲《光淵》開設日本官方X，宣傳口號打出「懸疑兄弟情」。（圖／翻攝自X）

然而網友10日發現，《光淵》的超話（劇集討論區）被封，相關Hashtag話題也無法搜尋，引發陸網議論紛紛。有人推測製作公司想要低調，有人不解發文：「一個網劇有這麽可怕嗎，轉移矛盾社會就和諧了？ 」有人疑惑「惹到誰了」、「為什麼為什麼」、「還我的家」。同時也有人表示劇集能順利播完就好。

▲《光淵》開播後，陸網超話、話題關鍵字都消失，網友推測是製作方想低調。（圖／翻攝自微博）