ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「最美台長」林書煒現身淨灘！　狂清273kg垃圾超驚人

記者蔡琛儀／台北報導

POP Radio舉辦的「917一起淨灘去」春季淨灘邁入第7年，今（8日）再度攜手新北市政府環境保護局、海湧工作室，帶著聽眾前往認養的石門區山溪里活動中心後方海灘，包括台長林書煒、Hit Fm台長兼主持人黃暐瀚、DJ哲緯都齊聚響應、李明依與賴雨農都共襄盛舉。

▲▼林書煒、黃暐瀚、李明依、賴雨農參加POP Radio「917一起淨灘去」春季淨灘。（圖／POP Radio提供）

▲▼林書煒帶領眾人參與春季淨灘。（圖／POP Radio提供）

▲▼林書煒、黃暐瀚、李明依、賴雨農參加POP Radio「917一起淨灘去」春季淨灘。（圖／POP Radio提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

分組秤重競賽分別由林書煒、賴雨農領軍A組，黃暐瀚、李明依則帶領B組，雙方戰火激烈，淨灘老手林書煒搭配初次挑戰的賴雨農，主打「穩紮穩打」戰術，以細心分類、講求效率的方式撿拾垃圾；黃暐瀚與李明依則全副武裝，開始20分鐘就和聽眾合力撿起重達60公斤的漁繩。林書煒、賴雨農率領的A組則以浮球、廢棄保麗龍拉開兩組差距，拚出273公斤，如同每分鐘撿4.5公斤的速度，超前B組的177公斤。

人生首次淨灘的李明依做足準備，活動前不斷向同事詢問裝備需求；賴雨農則笑說在節目中訪問過海湧工作室執行長陳人平後，一直很好奇淨灘的感覺，這回終於「親自上陣」！新北市政府副秘書長張其強也親臨現場，展現政府對海洋環境保護的重視。

POP Radio台長林書煒表示，非常感謝看到更多人願意投身淨灘行動，她強調，只要願意彎腰撿起垃圾，就是為環境貢獻力量，希望這份環保意識也能融入聽眾的日常生活，讓環保變得更有感；Hit Fm台長黃暐瀚則表示，自己第三度參加淨灘，很開心看見許多熟面孔，自己也已做好萬全準備，就等著與聽眾一起前進淨灘。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

推薦閱讀

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

《難哄》男二紅了！陳昊森「人在台灣」轉發央視微博：只有一個中國

《難哄》男二紅了！陳昊森「人在台灣」轉發央視微博：只有一個中國

NanaQ深夜再發聲！　痛揭「小時候遭性侵」陰影：我自知很矛盾

NanaQ深夜再發聲！　痛揭「小時候遭性侵」陰影：我自知很矛盾

NanaQ發片反擊了！列薔薔、酸民「4不實指控」澄清：被有心人曲解

NanaQ發片反擊了！列薔薔、酸民「4不實指控」澄清：被有心人曲解

薛凱琪沉默8天首發聲！　「長文訴方大同逝世」心境

薛凱琪沉默8天首發聲！　「長文訴方大同逝世」心境

NanaQ連轉發多篇「心理分析文」　她看完影片挺：薔薔真的瘋過頭

NanaQ連轉發多篇「心理分析文」　她看完影片挺：薔薔真的瘋過頭

快訊／學霸才女蔡佩軒宣布訂婚了！　「企業家帥哥未婚夫」首次露面

快訊／學霸才女蔡佩軒宣布訂婚了！　「企業家帥哥未婚夫」首次露面

26歲男星認愛1天「被爆已當孩子的爸」！　女友是73萬網紅…公司出面

26歲男星認愛1天「被爆已當孩子的爸」！　女友是73萬網紅…公司出面

派翠克神模仿GD新歌「釣出本尊按讚」　被認證爽喊：以為在做夢！

派翠克神模仿GD新歌「釣出本尊按讚」　被認證爽喊：以為在做夢！

XIUMIN案還在燒！公司又發聲明　韓網傻眼：當自己很了不起

XIUMIN案還在燒！公司又發聲明　韓網傻眼：當自己很了不起

影帝金哈克曼罹阿茲海默「伴妻屍體7天才死亡」！　生前悲劇時間軸曝光

影帝金哈克曼罹阿茲海默「伴妻屍體7天才死亡」！　生前悲劇時間軸曝光

出國偶遇野生林志玲！「50歲私下真實模樣」被拍　網驚嘆：美得無死角

出國偶遇野生林志玲！「50歲私下真實模樣」被拍　網驚嘆：美得無死角

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

《難哄》男二紅了！陳昊森「人在台灣」轉發央視微博：只有一個中國

NanaQ深夜再發聲！　痛揭「小時候遭性侵」陰影：我自知很矛盾

NanaQ發片反擊了！列薔薔、酸民「4不實指控」澄清：被有心人曲解

薛凱琪沉默8天首發聲！　「長文訴方大同逝世」心境

NanaQ連轉發多篇「心理分析文」　她看完影片挺：薔薔真的瘋過頭

快訊／學霸才女蔡佩軒宣布訂婚了！　「企業家帥哥未婚夫」首次露面

26歲男星認愛1天「被爆已當孩子的爸」！　女友是73萬網紅…公司出面

派翠克神模仿GD新歌「釣出本尊按讚」　被認證爽喊：以為在做夢！

XIUMIN案還在燒！公司又發聲明　韓網傻眼：當自己很了不起

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 反骨前團員「隆乳後首穿比基尼」　艾瑞絲濕身解放S曲線
  2. 王大陸中國廣告代言遭抵制！　品牌方發聲：不縱容違法亂紀行為
  3. 篠崎泫認「不常穿細肩平口」　親曝背後原因：羨慕辣妹！
  4. 許光漢快看！　1件事被日本大咖男星點名
  5. 「最美台長」林書煒現身淨灘！　狂清273kg垃圾超驚人
  6. 謝金晶日本滑雪爆出意外！　摔倒趴在地上起不來：摔成白痴
  7. 小賴曼谷飯店撞鬼！「半夜被詭異女叫醒」拍肩　連三晚出事超毛
  8. 韓男星酒駕肇逃不服判決！　拚二審「100頁反省書」求減刑
  9. 愷樂育兒「等來1舉想慶祝」　當媽半年認腰已斷：黑眼圈不能再深
  10. 賈永婕發文酸前101董事長挨批「做人厚道點」　直球回應了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366