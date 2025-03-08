「最美台長」林書煒現身淨灘！　狂清273kg垃圾超驚人

記者蔡琛儀／台北報導

POP Radio舉辦的「917一起淨灘去」春季淨灘邁入第7年，今（8日）再度攜手新北市政府環境保護局、海湧工作室，帶著聽眾前往認養的石門區山溪里活動中心後方海灘，包括台長林書煒、Hit Fm台長兼主持人黃暐瀚、DJ哲緯都齊聚響應、李明依與賴雨農都共襄盛舉。

▲▼林書煒帶領眾人參與春季淨灘。（圖／POP Radio提供）

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分組秤重競賽分別由林書煒、賴雨農領軍A組，黃暐瀚、李明依則帶領B組，雙方戰火激烈，淨灘老手林書煒搭配初次挑戰的賴雨農，主打「穩紮穩打」戰術，以細心分類、講求效率的方式撿拾垃圾；黃暐瀚與李明依則全副武裝，開始20分鐘就和聽眾合力撿起重達60公斤的漁繩。林書煒、賴雨農率領的A組則以浮球、廢棄保麗龍拉開兩組差距，拚出273公斤，如同每分鐘撿4.5公斤的速度，超前B組的177公斤。

人生首次淨灘的李明依做足準備，活動前不斷向同事詢問裝備需求；賴雨農則笑說在節目中訪問過海湧工作室執行長陳人平後，一直很好奇淨灘的感覺，這回終於「親自上陣」！新北市政府副秘書長張其強也親臨現場，展現政府對海洋環境保護的重視。

POP Radio台長林書煒表示，非常感謝看到更多人願意投身淨灘行動，她強調，只要願意彎腰撿起垃圾，就是為環境貢獻力量，希望這份環保意識也能融入聽眾的日常生活，讓環保變得更有感；Hit Fm台長黃暐瀚則表示，自己第三度參加淨灘，很開心看見許多熟面孔，自己也已做好萬全準備，就等著與聽眾一起前進淨灘。