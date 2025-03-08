快訊／學霸才女蔡佩軒宣布訂婚了！　「企業家帥哥未婚夫」首次露面

記者蔡琛儀／台北報導

30歲的學霸創作才女蔡佩軒推出新歌〈卡農 in Love〉，今（8日）舉辦記者會，更當眾害羞宣布已經訂婚，即將成為人妻的好消息，並透露有望在今年舉辦婚禮。

▲蔡佩軒推出新歌〈卡農 in Love〉。（圖／記者林敬旻攝）

蔡佩軒透露，和小一歲半的企業家未婚夫J先生是在健身房認識，兩人本就以結婚為前提交往，她還列出求婚七大條件：「不能在健身房求婚、我還要穿的美美、人不能太多、希望在水邊、因為要秀婚戒所以要做指甲、要有紀錄側拍等，如果沒有的話我不會答應。」結果在去年1月兩人交往1年多的時候，J先生帶她和好友到台北市的大湖公園出遊、拍照，還被要求要穿白色，她原本以為對方要求婚，結果直到太陽下山都等不到，心情頓時失望。

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▲▼蔡佩軒與未婚夫J先生在〈卡農 in Love〉MV中共演，和身高180多公分的未婚夫有最萌身高差。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

正當她決定上完廁所就要回家時，J先生趁她離開空檔，準備了花束，現場還佈置了燈和擺設，相當浪漫的向她求婚，蔡佩軒笑說，J先生當時用英文對她說：「雖然周遭變動很多，但反而讓我更能堅定選擇你，你是不變的存在。」還緊張到把戒指戴錯手指，被她虧：「沒關係你是第一次。」她後來也打電話告知住在加拿大的爸媽，「我爸就說早就知道了，因為他有先打給我爸報備，蠻貼心的。」

她感性表示，未婚夫是個情緒穩定，又能給她很多自由去做想做事情的人，「我們彼此是最好的朋友。」而未婚夫也出現在她歌曲MV中，兩人拍婚紗照兼拍MV，相當務實又浪漫。蔡佩軒也澄清自己目前沒有懷孕，但預計之後想生2個，讓小孩彼此能作伴。

▲▼蔡佩軒和未婚夫在健身房認識，還擺出婚紗照姿勢拍照。（圖／可瑞思國際娛樂提供）