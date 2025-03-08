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26歲趙一博認愛1天「被爆已當孩子的爸」！　女友是73萬網紅雪梨…公司出面

記者張筱涵／綜合報導

大陸26歲男星趙一博近日因感情話題登上熱搜，7日公開承認與擁73萬粉絲的網紅雪梨的戀情，卻在8日再度被爆出已有孩子的傳聞。對此，他的經紀公司超級向上Official緊急發聲，嚴正否認相關傳聞，強調這些言論皆屬不實，呼籲外界勿信謠、勿傳謠。

▲▼趙一博。（圖／翻攝自微博／种地吧赵一博、雪梨大王）

▲趙一博7日認愛雪梨。（圖／翻攝自微博／种地吧赵一博、雪梨大王）

趙一博7日在微博發文，正式承認與網紅雪梨的戀情，表示：「我和雪梨在一起是事實，對不起，一直沒有向大家公開，這也產生了很多影響，因為個人的原因影響到周圍的人和粉絲朋友們，真的很抱歉。」沒想到8日又有傳聞指他已經當爸爸，引發熱議。

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對此，趙一博所屬經紀公司超級向上Official火速發出「嚴正聲明」，澄清網傳「有孩子」的說法純屬惡意捏造，並強調有心人士刻意散播不實訊息，已對趙一博的名譽造成嚴重影響，強烈要求相關網友立即停止造謠與傳播不實言論，否則將依法追究責任。

聲明中，經紀公司進一步表示，已發現有人惡意竊取藝人帳號隱私、捏造事實，這些行為不僅影響趙一博的聲譽，也對其個人生活造成干擾，公司將依法維護藝人的合法權益，絕不姑息違法行為。同時，也向粉絲致歉，佔用了公共資源，並呼籲大家「不信謠、不傳謠」。

▲▼趙一博。（圖／翻攝自微博／超级向上Official）

▲公司聲明。（圖／翻攝自微博／超级向上Official）

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