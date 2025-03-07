LuLu住溫泉旅館遇詭異女房客！　「扭曲行走氣音搭話」她嚇壞狂奔

記者蔡宜芳／綜合報導

女星LuLu（黃路梓茵）近來愛上「說走就走」的旅行，她6日透露，最近出國都是一有空就買機票，連住宿都是出發前兩天才訂。結果這次去日本時，誤打誤撞訂到一間很有氛圍的溫泉旅館，還發生了點詭異小插曲。

▲LuLu日前到日本旅行。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

LuLu透露，這次旅行的住宿是和朋友在網路上亂找的，是一間看起來像廢墟、但內部相當漂亮的溫泉旅館，「非常有氣氛～～有氣氛到肉眼都看不太到check in的資料（太黑謝謝哈哈哈哈）。」她和朋友選擇了傳統的和式舊館，房間內有自己的庭院和溫泉，晚餐還能在房間內享用，讓她覺得很滿意。

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▲LuLu和朋友住和式溫泉旅館。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

不過，LuLu提到，她原本和朋友打算去山下一個走路約10分鐘的酒吧，結果櫃檯實習生誤會了，以為她們要去看展覽，「指引我們到一個走廊的盡頭，走廊就完全是廢墟沒有錯，剛好那個展覽的主題就是廢墟跟異世界的光之體驗。」

在這段黑暗的走廊上，LuLu聽到了腳步聲和微弱的人聲，接著看到兩個行進顛簸的人影，「這兩位應該是房客嗎？我根本不敢跟他們對眼。女房客好像是穿著飯店的拖鞋，因為下雨的關係地上太潮濕，她可能怕鞋子沾爛，所以以很扭曲的行走。」再加上對方沒有綁頭髮，看上去有點詭異。

▲▼LuLu分享在旅館遇到的事情。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

就在雙方擦肩而過時，其中一位女房客突然對LuLu用氣音說：「気をつけてください...（請小心保重）」，讓LuLu嚇得立刻轉頭、連滾帶爬地跑回去找實習生「算帳」，「結果他一直到隔天早上都不見蹤影…這也成了一個謎團～～～」但LuLu也表示若還有機會，希望能再去一次。