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詹懷雲認《那頭鵝》拍戲時「滿多人暈船」　林奕嵐讚：凸顯他的肌肉

記者蕭采薇／高雄報導

新科男神詹懷雲、金鐘新人林奕嵐主演的原創青春愛情片《命中註定那頭鵝》，由於全片九成在高雄拍攝，6日晚間選在高雄舉辦首映會。詹懷雲也爆料，電影中有出海、下水的畫面，拍出來很好看，其實「滿多人暈船的」。

▲《命中註定那頭鵝》高雄首映會，包括詹懷雲、林奕嵐、納豆、陳華，以及監製陳郁佳、陳永雄和導演楊宥瑜，專程南下陪觀眾參加首映會。（圖／双喜提供）

▲《命中註定那頭鵝》（左起）納豆、詹懷雲、林奕嵐、陳華，專程南下高雄參加首映會。（圖／双喜提供）

包括詹懷雲、林奕嵐、納豆、陳華，以及監製陳郁佳、陳永雄和導演楊宥瑜，專程南下陪觀眾參加首映會，與觀眾一起感受這部又哭又笑、可愛奇幻的電影。導演楊宥瑜特別感謝高雄的熱情：「很謝謝高雄，我們整個拍攝過程非常順利，風調雨順，要陽光有陽光。」

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聊起在高雄拍戲的回憶，因為拍攝《命中註定那頭鵝》第一次來到高雄的林奕嵐說：「一下高鐵看到天氣很好，心情就很好。」她印象最深刻的景點是駁二，除了在那裡有她飾演的「月鵝」和「何德利」詹懷雲一場浪漫的告白戲，她也想起有次放假去駁二散步：「走了一萬六千步，但吃了滿多美食，高雄真的有很多美食。」

▲《命中註定那頭鵝》高雄首映會，包括詹懷雲、林奕嵐、納豆、陳華，以及監製陳郁佳、陳永雄和導演楊宥瑜，專程南下陪觀眾參加首映會。（圖／双喜提供）

▲《命中註定那頭鵝》超過9成在高雄拍攝，因此也在高雄舉辦首映會。（圖／双喜提供）

詹懷雲最喜歡的景點則是中山大學：「那裡的夕陽真的太漂亮、太美了。」他穿著「企鵝裝」在高溫的南台灣拍戲，非常辛苦；還為戲曬黑、健身，片中有一場又一場的裸身戲讓觀眾大飽眼福，林奕嵐笑虧他：「身上有很多嬰兒油，更凸顯他的肌肉。」

詹懷雲也爆料，電影中有出海、下水的畫面，拍出來很好看，其實「滿多人暈船的」，楊宥瑜導演招認：「我邊拍邊吐，還好演員沒有暈船。」

▲《命中註定那頭鵝》高雄首映會，包括詹懷雲、林奕嵐、納豆、陳華，以及監製陳郁佳、陳永雄和導演楊宥瑜，專程南下陪觀眾參加首映會。（圖／双喜提供）

▲《命中註定那頭鵝》團隊齊聚在高雄。（圖／双喜提供）

《命中註定那頭鵝》是納豆病癒復出後拍的第一齣戲，也是他和詹懷雲繼2021年的同名短片再次合作，他在高雄首映會上表示：「我是高雄出生，身分證E開頭，所以很開心來到高雄拍攝，這裡的天氣、人都很棒，最喜歡回到家鄉的熱情感覺。」

「霸榜歌手」陳華則是為《命中註定那頭鵝》獻出大銀幕處女作，飾演林奕嵐的閨密，在片中不斷想撮合林奕嵐和劉韋辰飾演的學長，並為電影創作主題曲《你已經替我決定了》。陳華透露電影中「企鵝一生只愛一隻企鵝」的概念給了她不少靈感，笑說：「原本導演強烈要求我把『企鵝』寫進歌詞裡。這是我第一次參與電影演出，希望粉絲朋友們看完跟我分享你們的感想。」

▲《命中註定那頭鵝》高雄首映會，包括詹懷雲、林奕嵐、納豆、陳華，以及監製陳郁佳、陳永雄和導演楊宥瑜，專程南下陪觀眾參加首映會。（圖／双喜提供）

▲《命中註定那頭鵝》（左起）納豆、陳華。（圖／双喜提供）

《命中註定那頭鵝》由新銳導演楊宥瑜編劇、執導，破億國片《孤味》製作團隊彼此影業打造，主演包括林奕嵐、詹懷雲、納豆、陽靚、陳華等實力派演員。電影以企鵝「一生只愛一頭鵝」的情感觀點為靈感，探討「愛情究竟是命中註定，還是需要勇敢追愛？」敘事風格幽默輕快，電影將於3月14日全台上映。

 

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詹懷雲, 林奕嵐, 命中註定那頭鵝, 納豆, 陳華

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