鍾欣怡怒了開罵！　轟前輩造謠抹黑：沒想到過了40還是會碰到瞎女人

記者劉宜庭／綜合報導

女星鍾欣怡今（7日）在社群平台發文，疑似怒批某位前輩造謠抹黑，強調自己雖已過40歲，卻仍然遇到「瞎女人」在背後散播不實言論，對此感到無比憤怒。她在貼文中直言：「流量不如人、銷量不如人，連品德都不如人的那種！」強調面對這種惡意傷害，不該選擇原諒，此發言一出，立即引發熱議。

▲鍾欣怡不滿遭前輩造謠抹黑。（圖／翻攝自鍾欣怡臉書）



「原本以為早就脫離了小女生勾心鬥角的年紀，沒想到過了40還是會碰到瞎女人在那邊造謠抹黑。」鍾欣怡透露，該名「前輩」仗著比她年長，刻意打壓，甚至在被揭穿時還裝無辜「啊我不是針對你呀」、「我說的是其他人啦」，聽到這種假裝無辜的行徑，她忍不住翻白眼痛批：「真真實實的『女表』欸！」

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鍾欣怡強調，這類人最令人不齒之處在於，明明自己的成績比不上別人，卻選擇用打壓的方式來攻擊他人：「流量不如人、銷量不如人，連品德都不如人！連面對錯誤的勇氣都沒有，多活了幾年也真的讓人無法尊重你！」

▲鍾欣怡直言「碰到瞎女人」。（圖／翻攝自鍾欣怡臉書）



貼文中，鍾欣怡還引用朋友的建議，強調不該原諒那些刻意傷害別人的人：「就算那個人之後說盡了好聽話，或當沒事的來討好你，都不要原諒他！因為當初他傷害你的模樣，才是他的真面目！」她還提到，「認識一個人只需要7秒，就可以對他產生難以抹滅的既定印象」，因此她認為，任何人都不應該將「個性直、大剌剌」當成自己無理取鬧的藉口，因為最終大家只會看到「無德之人」。

此文一出，網友紛紛留言支持，直言：「這種人無關年齡，到了成熟的年紀還是這樣，幾乎就是本性如此，敬而遠之就好。」對此，鍾欣怡認同回應：「你說的很好，無關年紀！本性是如此，就得敬而遠之！」另一位網友則形容：「很多人都靠踩著別人的成就成功，不打擊別人就無法彰顯自己的價值，這種人就像夏天騎車撞到的蟲群一樣，趕緊離開就好。」她也回應：「相當認同！別讓這些人有機會沾到自身，謝謝你。」