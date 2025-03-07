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ADOR亮監視器＋對話截圖駁斥「無視她案」！　NJZ反批：斷章取義

記者張筱涵／綜合報導

HYBE旗下子公司ADOR於7日公開一段監視器畫面，內容可見ILLIT成員對NewJeans（NJZ）成員Hanni鞠躬90度行禮打招呼，此舉被外界解讀為針對NewJeans早前指控HYBE旗下經紀人要求ILLIT成員「無視」Hanni一事進行正面反駁。

▲▼NEWJEANS ILLIT。（圖／翻攝自朝鮮日報）

▲紅圈為Hanni，綠圈為Danielle，從中經過的則為ILLIT成員們。（圖／翻攝自朝鮮日報）

「無視她事件」起源於去年9月，Hanni在YouTube直播中提到，ILLIT的經紀人曾要求團員對她「假裝不認識並直接走過去」，此事更在去年10月發酵，甚至成為 NewJeans成員出席南韓國會國政監查的背景之一。NewJeans認為，這是針對她們的職場霸凌行為，而ADOR及HYBE並未對ILLIT經紀人或BELIFT LAB採取任何懲處，導致雙方矛盾加深。

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首爾中央地方法院在7日舉行的「企劃社地位保全及廣告合約簽署禁令假處分」聽證會上，ADOR公開了當時的監視器畫面。影片顯示，2024年5月27日，ILLIT成員在 HYBE總部的藝術家專屬區遇見Hanni，並向她行90度鞠躬。同時，當NewJeans成員 Danielle經過時，ILLIT成員也進行了相同的禮儀問候。

不過，由於監視器畫面未錄製聲音，因此無法確認ILLIT經紀人是否曾說過「無視她」的指令。對於這點，ADOR更在法庭上公開Hanni與前ADOR代表閔熙珍之間的對話截圖，以質疑「無視」指令的真實性。

根據對話紀錄，Hanni當時表示：「有4位再從造型房出來，我聽見開門聲後，聽到對方經紀人說『假裝不認識地過去吧』，我沒有確切記得是不是這些用詞，但大概是這個意思。」閔熙珍聽了以後則問：「『無視她』，這個詞？」「以妳聽得到的聲量說出口，然後所有人都無視你嗎？」「ILLIT成員們都無視妳了嗎？」

▲▼NEWJEANS ILLIT。（圖／翻攝自朝鮮日報）

▲Hanni和閔熙珍對話紀錄。（圖／翻攝自朝鮮日報）

針對這段對話，ADOR的律師表示：「Hanni自己都認為這不算什麼大問題，但閔熙珍卻刻意將事件放大，並將其定調為『無視她事件』，藉此操作輿論。」ADOR 方面更強調：「這個事件後來成為NewJeans單方面要求解約的理由，顯然是虛假藉口。」

而NewJeans在相關新聞登出後，於新經營的Instagram限時動態中表示：「我記得很清楚，剛剛在法庭就想講，但我忍下來了，你們怎麼能夠截取對話的一部分，並且扭曲其含義以符合你們的立場，但這些訊息明明是我寫的？同時，你們卻又自稱是一家為我們著想的公司。拜託ADOR和HYBE別再欺負我了。」

接著，NewJeans新設的官方IG又更新了新一則：「我有很多話想說，但一直選擇忍住，只是因為我認為沒有必要讓這個問題變得比現在更嚴重。但如果你竟然還有膽量對我們做出更多錯誤的臆測……那我就不會再保持沉默了。」

▲▼NEWJEANS。（圖／翻攝自Instagram／njz_official）

▲NewJeans回應。（圖／翻攝自Instagram／njz_official）

目前，NewJeans與ADOR之間的專屬合約效力爭議仍持續延燒，雙方於去年 11 月正式進入法律訴訟階段，NewJeans 宣布解約並以「NJZ」名義進行獨立活動，而 ADOR則主張合約有效至2029年7月31日，並向法院提出確認合約有效的訴訟。首場正式審理預計於4月3日舉行。

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NewJeans, NJZ, ILLIT, ADOR, HYBE

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