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金鐘影后蔡淑臻夢想職業竟是唱跳歌手　外型姣好竟然有苦說不出

記者葉文正／台北報導

蔡淑臻2023年拿下個人首座電視金鐘女主角獎，從模特兒伸展台轉戰演藝的工作表現獲得肯定，日前她上八大第1台《大雲時堂》和主持人李四端暢談，透露她其實自己的夢想職業是歌手，而且是唱跳歌手！她說，曾經受邀在一場活動中擔任歌手，一連唱了三首組曲的經驗對她來說意義重大，她坦承希望能有機會做其他好玩的事情，開心體驗人生。

▲《大雲時堂》主持人李四端(左)、來賓蔡淑臻。（圖／八大提供）

▲《大雲時堂》主持人李四端(左)、來賓蔡淑臻。（圖／八大提供）

在和《大雲時堂》李四端的對談中，蔡淑臻承認希望被注視、接納，但因為個性使然的關係，又會想把自己藏起來；被問到年輕時有戀愛故事嗎？蔡淑臻大方回應：「有！但是不多！其實到現在，都還是不多！因為我給人家的感覺，有時候真的有點冷。」而那個「冷」其實是保護色，加上大眾對模特兒這個行業的解讀，通常是外型姣好、光鮮亮麗、生活優渥的印象，讓人產生疏離感，甚至會被貼上長得高、生活順遂的人，就不好相處的標籤，讓她有時會陷入有苦說不出的困境，慢慢地很害怕主動跟別人來往。

▲《大雲時堂》主持人李四端(左)、來賓蔡淑臻。（圖／八大提供）

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▲蔡淑臻提到受傷時的低潮。（圖／八大提供）

20幾年前蔡淑臻因為跌傷，肌肉有一部份已經壞掉，沒有辦法收縮，當時沒有特別感覺的她，依舊照常運動，直到八年前，因為流行做重訓，她在鍛鍊過程中，加重了失衡，「嚴重到整個身體因為肌肉的失衡變形，所以我會一直感到非常疼痛。」儘管可以走路行動，但不舒服的程度即便是短短的幾步路程，蔡淑臻也會需要拉筋舒緩，在拍攝《村裡來了個暴走女外科》時甚至還有這樣的狀況出現。她說，戲是2020年開拍，身體狀況仍處在嚴重不適的狀態，每天收工回家就要拉筋；蔡淑臻表示，受傷期間甚至曾萌生放棄工作的想法，但也在復健過程中獲得勇氣，學會專注在真正重要的人跟事情上面。

因為《村裡來了個暴走女外科》的小劉醫師一角，不僅讓蔡淑臻拿下第58屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，也讓蔡淑臻獲得極大的滿足感！劇中很多的舉手投足都是她自主發揮設計的，蔡淑臻坦言，這個角色是給她一個藉口，很軟爛地面對這個世界的一個機會。「做一個表演工作者，妳要每天都穿著拖鞋，然後不在乎他人的眼光？想怎樣就怎樣的一個機會？」她笑說，所以當時每天去片場都非常開心！會期待自己到底可以玩成怎樣 !

蔡淑臻分享，得獎為她帶來更多的機會，可以跟很優秀的人一起工作，「因為你得到肯定之後，你就會得到更多的期待跟信任，所以我可以跟很厲害的人一起工作，我可以學到更多！」對於未來的戲路規劃，蔡淑臻並不設限，「我只要一個好看的劇本，不管什麼樣的角色，我都願意演！」

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