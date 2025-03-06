女友離家出走5次求他！黃大煒出道40年首度演戲…曝片場內幕傻眼

記者黃庠棻／台北報導

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》由公共電視、中華電信、瀚草文創GrX STUDIO出品，由台灣重量級演員張鈞甯、越南影帝連炳發和楊一展、許安植、夏騰宏和蔡亘晏等人共演，其中大咖歌王黃大煒出道將近40年，首度跨界演戲，在本劇飾演一位大老闆。

▲黃大煒出席《化外之醫》上檔記者會。（圖／記者林敬旻攝）

張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、蔡亘晏（爆花）、黃大煒今（6）日一同出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播記者會，這部作品是「搖滾教父」的首部戲劇作品，被問到演出的契機，笑說自己一開始拒絕，女友為了讓他跨出舒適圈，還離家出走了五次。

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▲楊一展、張鈞甯、蔡亘晏、連炳發、許安植、黃大煒、夏騰宏出席《化外之醫》上檔記者會。（圖／記者林敬旻攝）

對此，黃大煒進一步透露當初收到劇本邀約時，把工作重心都放在音樂上，所以一直拒絕，但女友千拜託萬拜託，要求他一定要接下這個角色，甚至使出殺手鐧「離家出走」，他才打開劇本並與劇組開會交流，最終確定演出行事作風處於道德與法律的灰色地帶的富商一角。

▲黃大煒出席《化外之醫》上檔記者會。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，黃大煒為這部「影集處女作」投入了大量心力，甚至讓工作人員看到他的劇本時都驚訝於他做了如此多的功課，他透露有次把英文台詞全背起來，到了片場時又被導演要求改成廣東話，讓他當場傻眼，開玩笑說「不知道是否要感謝導演，感覺被丟進火爐裡，直接叫我演。」而他也興奮表示希望有機會挑戰金鐘獎最具潛力新演員獎。