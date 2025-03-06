告五人演唱會倒數一個月　犬青遭虧懷孕急澄清「不敢接媽媽電話」

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團告五人4月12日將在高雄世運主場館開唱，日前在英國倫敦錄製新專輯告一段落的他們，今（6日）出席手機品牌粉絲見面會，上週他們助陣麋先生高雄演唱會，犬青當天被開了懷孕的玩笑，讓她慌到連忙向台下的媽媽否認，她今天表示當下嚇到什麼話都不敢說，笑說：「媽媽目前還沒有跟我提這件事，先不要接她電話好了。」雲安也說自己當天很安靜、不敢多講話。

▲告五人粉絲見面會現場擠爆。（圖／記者黃克翔攝）

他們目前新專輯完成度約80%，透露覺得英國和家鄉宜蘭蠻像，因為幾乎每天都在下雨，雲安更說當地物價比較高，所以大家都很專心錄音，接下來還要到其他地方錄音。

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演唱會倒數1個月，告五人也苦思是否要唱新歌，雲安提議：「既然都在世運，乾脆直接來偷唱好了，反正在場都自己人，應該不會外流吧！」犬青笑說很想唱很多新歌給大家聽，更掛保證說和宜蘭場絕對完全不一樣。

▲告五人為演唱會及新專輯做準備。（圖／記者黃克翔攝）

此外，告五人近來也替電影《夜校女生》獻唱主題曲〈沒有人會為了我改變〉，犬青表示自己也讀過夜校，父母都希望孩子有很好的資源，但當時自己在叛逆期，會想要走自己的路，「其實雙方的想法都是為了未來好，但就是會有一些摩擦啦！」