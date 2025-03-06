獨／突破出道15年尺度！朴炯植「黑化演床戲」帥到暴動　自信認證：我給滿分

記者吳睿慈／台北-首爾連線專訪

必看復仇韓劇片單再加一！Disney+獨家播出的犯罪懸疑劇《寶物島》由男神朴炯植主演，他一改溫情面貌，演繹黑化復仇者。近日，他接受《ETtoday》專訪，承認這次的角色是全新版本朴炯植，「可能會有人覺得有點遺憾，但可能也會有人喜歡」，3、4集有逃生戲，他為戲犧牲下海，坦言當下其實有點恐懼，所幸拍攝順利完成，留下美好回憶。

▲朴炯植突破出道以來的尺度，在《寶物島》飾演「黑化版」朴炯植 。（圖／Disney+提供）

現年33歲的朴炯植擁有童顏外表，長相還是很凍齡，他顛覆形象接下復仇劇《寶物島》，幽默自虧：「我也到了該收到這樣作品邀約的年紀了，不知不覺也來到35歲左右了，《寶物島》這樣的戲劇主動來找到我了，我覺得是命中注定。」

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▲朴炯植接下《寶物島》主演，顛覆以往形象，他自虧「年紀也到了」 。（圖／Disney+提供）



朴炯植在《寶物島》與新人女星洪華妍上演火辣床戲，遭到背叛反擊，被問到「黑化版朴炯植」，他笑了一下稱讚記者：「您很了解！」承認這次的角色與過往溫暖形象不同，「這次在《寶物島》就是擁有更多野心的角色，不論是愛情或是工作，我覺得我都可以得到。」他認為粉絲感想會分成兩派，也許有的人不喜歡，但可能也會有人認為「滿適合的」。

▲▼朴炯植落海戲拍了2週，實際到南海取景 。（圖／Disney+提供）



拍攝《寶物島》迎來不同挑戰，朴炯植3、4集上演落海戲，該場景特地前往南海取景，他回憶道，「雖然我會游泳，但當真的要下到很深的海裡，我就開始害怕了，『叫我進去嗎？』、『可是我身上什麼都沒有欸，也沒有救生衣就要下去了嗎？』」他透露看起來就是數米的深海，當下確實有點慌張，2週內的海戲令他難以忘懷。

▲朴炯植為自己打分數，帥度滿分10分。（圖／Disney+提供）



這回在《寶物島》飾演秘書室的組長，朴炯植為此管理外貌，瘦身有成更是帥出新高度，帥氣外表引起粉絲暴動。劇中幾乎以「西裝」打扮亮相，他給予角色「東柱」的帥氣度滿分，害羞地笑了一下回答：「這次東柱的樣子，怎麼看都是10分滿分，因為是截至目前為止沒讓觀眾看過的面貌，對於這部分，我想應該要給予滿分。」

▲朴炯植向台灣觀眾問好 。（圖／Disney+提供）



最後他向台灣觀眾喊話，「《寶物島》某方面來看，應該說是我們的生活、人生，又或者是反映出現實的戲劇，請大家舒適地觀看，並配著一杯啤酒，我認為是一部好劇，也希望大家多多給予關愛。」《寶物島》每週五、六於Disney+同步跟播。