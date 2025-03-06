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陳沂酸李威「出賣共犯換減刑」　見他滿口慈悲為懷：邪教真可怕！

記者王靖淳／綜合報導

藝人李威最近卻捲入精舍殺人案，和妻子在上個月24日轉為傷害致死案被告，當日交保離開。今（6）日被台北地檢署依傷害致死、強制等罪起訴，消息曝光後掀起外界討論。為此，網紅陳沂在社群發文評論此事，表示李威出賣共犯換取自己減刑，同時也驚呼：「邪教真是太可怕了。那種滿口慈悲為懷勸人向善，通常問題都很大。」

▲▼陳沂發文評論李威。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂發文評論李威。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

陳沂指出，李威近年聲稱自己一心向佛，其實是加入一個邪教團體。她表示，該團體的教主，疑似懷疑一名身為信徒的女會計帳目不清，就假借讀書會的名義約女會計出來公審，期間對方不但被要求跪拜，還遭受各種身體暴力，甚至只被允許吃餅乾充飢，「期間要她不斷跪拜，還有其他信眾腳踹、用手壓頭各種體罰，甚至只給她餅乾等食物充飢。」

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▲▼陳沂發文評論李威。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂驚呼「邪教太可怕。」（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

陳沂表示，後來女會計被發現時，不僅全身多處瘀青，甚至已經沒有生命跡象，最終判定是橫紋肌溶解。她透露，女會計在被體罰時，有個信徒偷錄整個過程，錄音中可以聽見李威的聲音，「在命案後，李威還指導其他信徒如果檢警問起，就說不知道或忘記了。」如今李威被抓且轉為汙點證人，陳沂認為他只是出賣其他共犯，換取自己減刑，「邪教真是太可怕了。那種滿口慈悲為懷勸人向善，通常問題都很大。」

▲▼快訊／李威夫妻交保　全程不說話上賓士離開。（圖／記者黃宥寧攝）

▲李威夫妻上個月24日交保，全程不說話上賓士離開。（圖／記者黃宥寧攝）

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