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《赤裸羔羊》霍耀良「1年前因癌離世」！享壽68歲　發言人今證實

記者張筱涵／綜合報導

香港知名導演霍耀良傳出2024年2月1日因腎癌及心臟病逝世，享壽68歲。消息經過多方確認後，今日（3月6日）正式對外公布。

陳妍希、導演霍耀良以及凱渥男模鍾承翰出席首映會。(圖／Pandora Films 、宝米數位)

▲導演霍耀良（右）去年因腎癌和心臟病離世，享壽68歲。（圖／Pandora Films 、宝米數位）

據《香港01》報導，霍耀良於2024年2月1日因腎癌及心臟病逝世，享壽68歲。香港電影工作者總會發言人田啟文透露，早在2月便得知霍耀良離世的消息，經過多方核實後，今日才正式對外公告。

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據《東網》報導，導演王晶與霍耀良多次合作，受訪時坦承合作多部作品中，最難忘的是《赤裸羔羊》和《賭俠大戰拉斯維加斯》。演員任達華同樣也和霍耀良有過多次合作經驗，回想起來真的就是一起成長，最難忘的作品也是《赤裸羔羊》。

霍耀良於2000年後轉往大陸發展，拍攝多部電視劇如《七劍下天山》、《天地姻緣七仙女》等，並與甄子丹合作電影《特殊身份》，成為影迷熟知之作。

霍耀良早年畢業於理工學院設計學院，1977年加入麗的電視訓練班，之後轉往TVB擔任編導，參與製作《網中人》、《上海灘》、《輪流傳》、《親情》、《荳芽夢》等經典劇集。他於1981年執導電影《失業生》獲得業界矚目，代表作還有《赤裸羔羊》、《公子多情》、《龍騰四海》、《O記三合會檔案》、《龍在邊緣》等。

▲▼霍耀良作品。（圖／翻攝自網路、微博／新浪電影）

▲霍耀良擁許多經典作品。（圖／翻攝自網路、微博／新浪電影）

其中，《赤裸羔羊》在國際間具有極高知名度，曾被《星際異攻隊》導演詹姆斯岡恩（James Gunn）評為最喜歡的香港電影之一，並封女主角邱淑貞為女神。此外，霍耀良亦曾參與幕前演出，憑藉《再見七日情》獲得1986年香港電影金像獎最佳男配角提名。

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