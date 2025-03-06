王大陸教唆打司機…《延禧》聶遠也犯過！　出重手打運將下場曝光

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王大陸接連爆出「裝病閃兵」、「教唆黑道毆打Uber司機」，捲入傷害罪事件後，目前被法院裁定500萬交保，並且即將服兵役。他近年都在大陸娛樂圈發展，是否被列為「劣跡藝人」受到高度關注，不過陸網挖出《延禧攻略》男星聶遠黑歷史，2015年曾毆打計程車司機，至今仍持續活躍演藝圈。

▲王大陸涉教唆毆打司機涉傷害罪。（圖／翻攝自微博）

聶遠早年憑古裝劇《上錯花轎嫁對郎》走紅，然而2015年在上海錄節目期間，和大陸足球員高峰為了幫藝人朋友邱啟明出氣，在某酒店門口與小黃司機發生激烈肢體衝突，司機多處受傷傷勢嚴重，後來依故意傷害罪被起訴，同年8月被判處有期徒刑7個月，緩刑1年。

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而聶遠被判緩刑後，透過微博公開道歉，「一想到閨女，想到媽媽和媳婦，一想到我衝動的行為帶給她們的煎熬，我內心就愧疚無比。此次打人事件，讓我深刻知道了身為公眾人物的責任與底線，衝動是魔鬼，法律面前，人人平等。在此，我向因我而傷的司機師傅誠摯道歉，向那些關心我的公眾誠摯道歉，向我親愛的家人和朋友誠摯道歉，我的行為給你們帶來了很多不可挽回的傷害，我真的非常後悔，我錯了……」。

▲聶遠2015年在酒店門口打小黃司機，同年法院判有期徒刑7個月，緩刑1年。（圖／翻攝自微博）

大陸廣電總局2014年已經下達「封殺劣跡藝人」的通知，聶遠當時涉及傷人事件，雖然每年仍有作品演出，但曾經歷上電視台中秋晚會遭舉報（檢舉），電視劇壓2年播不了，播出電視劇自己的鏡頭全遭刪等，當時只有公司老闆，知名製作人于正願意起用。他直到2018年憑《延禧攻略》的「乾隆」一角再度翻紅。

▲聶遠被列劣跡藝人，3年後靠《延禧攻略》翻紅。（圖／翻攝自微博）