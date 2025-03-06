ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王大陸教唆打司機…《延禧》聶遠也犯過！　出重手打運將下場曝光

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王大陸接連爆出「裝病閃兵」、「教唆黑道毆打Uber司機」，捲入傷害罪事件後，目前被法院裁定500萬交保，並且即將服兵役。他近年都在大陸娛樂圈發展，是否被列為「劣跡藝人」受到高度關注，不過陸網挖出《延禧攻略》男星聶遠黑歷史，2015年曾毆打計程車司機，至今仍持續活躍演藝圈。

▲▼王大陸涉教唆毆打司機涉傷害罪，大陸男星聶遠也發生過相同事件。（圖／翻攝自微博）

▲王大陸涉教唆毆打司機涉傷害罪。（圖／翻攝自微博）

聶遠早年憑古裝劇《上錯花轎嫁對郎》走紅，然而2015年在上海錄節目期間，和大陸足球員高峰為了幫藝人朋友邱啟明出氣，在某酒店門口與小黃司機發生激烈肢體衝突，司機多處受傷傷勢嚴重，後來依故意傷害罪被起訴，同年8月被判處有期徒刑7個月，緩刑1年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而聶遠被判緩刑後，透過微博公開道歉，「一想到閨女，想到媽媽和媳婦，一想到我衝動的行為帶給她們的煎熬，我內心就愧疚無比。此次打人事件，讓我深刻知道了身為公眾人物的責任與底線，衝動是魔鬼，法律面前，人人平等。在此，我向因我而傷的司機師傅誠摯道歉，向那些關心我的公眾誠摯道歉，向我親愛的家人和朋友誠摯道歉，我的行為給你們帶來了很多不可挽回的傷害，我真的非常後悔，我錯了……」。

▲▼王大陸涉教唆毆打司機涉傷害罪，大陸男星聶遠也發生過相同事件。（圖／翻攝自微博）

▲▼王大陸涉教唆毆打司機涉傷害罪，大陸男星聶遠也發生過相同事件。（圖／翻攝自微博）

▲聶遠2015年在酒店門口打小黃司機，同年法院判有期徒刑7個月，緩刑1年。（圖／翻攝自微博）

大陸廣電總局2014年已經下達「封殺劣跡藝人」的通知，聶遠當時涉及傷人事件，雖然每年仍有作品演出，但曾經歷上電視台中秋晚會遭舉報（檢舉），電視劇壓2年播不了，播出電視劇自己的鏡頭全遭刪等，當時只有公司老闆，知名製作人于正願意起用。他直到2018年憑《延禧攻略》的「乾隆」一角再度翻紅。

▲▼王大陸涉教唆毆打司機涉傷害罪，大陸男星聶遠也發生過相同事件。（圖／翻攝自微博）

▲聶遠被列劣跡藝人，3年後靠《延禧攻略》翻紅。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

王大陸交保現身！ 露尬笑：不好意思不要推

推薦閱讀

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

陳致遠「改當工地工人」工作畫面曝光！老婆打氣…經紀人鬆口內幕

陳致遠「改當工地工人」工作畫面曝光！老婆打氣…經紀人鬆口內幕

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

快訊／太驚喜！陳奕迅無預警宣布高雄開唱！　 6場時間全曝光

快訊／太驚喜！陳奕迅無預警宣布高雄開唱！　 6場時間全曝光

曾智希「婚禮前1天就醫」結束後爆哭　揭尪想法不同步：強烈溝通過

曾智希「婚禮前1天就醫」結束後爆哭　揭尪想法不同步：強烈溝通過

黃子佼曬天倫「孟耿如變箭靶」！MeToo吹哨者：壞人沒活得苟延殘喘

黃子佼曬天倫「孟耿如變箭靶」！MeToo吹哨者：壞人沒活得苟延殘喘

王大陸出事「最慘倒楣鬼是他」！6作品精準踩雷　出道12年被歸零

王大陸出事「最慘倒楣鬼是他」！6作品精準踩雷　出道12年被歸零

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

王大陸代言慘了！陸品牌開第一槍「不縱容違法行為」1關鍵列劣跡藝人

王大陸代言慘了！陸品牌開第一槍「不縱容違法行為」1關鍵列劣跡藝人

曾智希認「婚禮沒拜別父母」！3原因取消了 揭密《榮耀》她沒來真相

曾智希認「婚禮沒拜別父母」！3原因取消了 揭密《榮耀》她沒來真相

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

陳致遠「改當工地工人」工作畫面曝光！老婆打氣…經紀人鬆口內幕

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

快訊／太驚喜！陳奕迅無預警宣布高雄開唱！　 6場時間全曝光

曾智希「婚禮前1天就醫」結束後爆哭　揭尪想法不同步：強烈溝通過

黃子佼曬天倫「孟耿如變箭靶」！MeToo吹哨者：壞人沒活得苟延殘喘

王大陸出事「最慘倒楣鬼是他」！6作品精準踩雷　出道12年被歸零

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王大陸, 聶遠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 30歲港男星「兼職打工」5工作　只當藝人錢不夠養活自己：生活好難
  2. 《赤裸羔羊》霍耀良「1年前因癌離世」！享壽68歲　發言人今證實
  3. 天心搭機「飛韓找尪遇亂流」！嚇：手心全是汗 路人母愛舉動救了她
  4. 王大陸教唆打司機…《延禧》聶遠也犯過！　出重手打運將下場曝光
  5. 王大陸教唆毆運將案外案！北市刑大洩密遭搜索　3人帶回政風室調查
  6. KID不藏了！滑雪夥伴「竟是日本綜藝天王」 千人朝聖蓋樓：太扯
  7. Sandy主持《小姐不熙娣》收視成績出爐！　節目組：那是必須的吧️‍
  8. 康康吐槽紀明陽外型像「火雲邪神」！　1舉動讓台語歌壇教父接不了話
  9. 「咬劉詩詩婚變」直播主遭封禁！2狗仔一起消失…陸媒：該閉嘴了
  10. 楊謹華罕見提前男友！控他「只玩自己的」吐無助心聲：最後被自己氣哭

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366