蔡燦得「加入民視八點檔」擔憂曝光　《橋牌社》陳文茜合體施明德

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》自播出以來，收視屢創佳績，深受觀眾喜愛。為了讓劇情更加精彩，劇組特別邀請實力派演員聶秉賢、蔡燦得加入，兩人將在劇中飾演父女，為劇情增添更多話題與火花。

▲聶秉賢、蔡燦得加入民視八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

聶秉賢在劇中飾演資深政客「黃永圖」，他表示「很高興這次能夠參與民視八點檔《好運來》的演出。黃永圖是個充滿算計的角色，凡事以利益為出發點，甚至連自己的女兒也能當作利益交換的手段。」

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▲聶秉賢、蔡燦得加入民視八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

對於與蔡燦得二度合作，聶秉賢也表示非常開心「上次合作是在《國際橋牌社》，我演施明德主席，她演陳文茜。阿得那次演陳文茜就演得活靈活現，非常高興能夠再次跟她合作。」聶秉賢也稱讚劇組工作氛圍融洽，演員們對角色的詮釋都非常精彩，希望觀眾能繼續支持《好運來》。

▲聶秉賢加入民視八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

蔡燦得則坦言，剛加入劇組時非常緊張，擔心台語不流利會影響拍攝進度，因此勤練台語。沒想到，許多老朋友都在劇組，讓她瞬間放鬆不少。包含製作人蕭大陸、謝瓊煖、陳家逵、劉至翰、賴芊合、楚宣、王燦、聶秉賢、何豪傑，都是以前拍戲的老朋友，現在全部在一起工作，瞬間感到輕鬆很多，直呼「他們都人超好」給她超強信心。

▲聶秉賢、蔡燦得加入民視八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

不僅如此，女主角侯怡君也親自幫她搭配衣服，協助定裝拍照，讓她直呼超感動。蔡燦得笑說，進組前的準備除了練台語，就是忙著跟這些老朋友「打一圈友情牌」，希望好友們能多多包涵她的台語焦慮，讓她能盡快融入劇組。

▲蔡燦得加入民視八點檔《好運來》。（圖／民視提供）