伍佰睽違近3年回來了！　「小巨蛋一口氣唱3場」全採實名制

記者蔡琛儀／台北報導

「搖滾天王」伍佰繼2019年「Rock Star」巡演後，即將展開全新世界巡迴演唱會「Rock Star 2」，演唱會於4月份從新加坡開跑，6月13日至6月15日一連三天於台北小巨蛋開唱，也是他暌違2年多的小巨蛋演唱會，並以實名制售票，希望讓喜愛他的「粉條」們能有更多機會一同參與這個搖滾盛會。

▲伍佰6月將在小巨蛋連唱三場。（圖／開麗娛樂提供）

伍佰出道邁入第35年，與China Blue的合作也達33年之久，這組默契十足的夥伴已準備好展開第15回的全新巡演，雖然這次的巡演名稱為「Rock Star 2」，但實際與上一回的「Rock Star」為全然不同的演出，會接續使用「Rock Star 2」這個名稱，是想傳達這個演唱會的精神就是由伍佰出發，希望觀眾不要被主題的框架所限，因為每一場演出，都會為每個參與者創造出不同的體驗與感受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次演唱會也準備了首度於大型演唱會登場的曲目，還有重新編曲的經典作品再現，以及原曲演出，全新的舞台製作、全新的曲目，積蓄了更多伍佰的搖滾能量。

而他去年投入許多心力於自編自導自演的《成功之路搖滾歌劇》的製作及演出，今年開始將全力放在「Rock Star 2」世界巡演，目前巡演行程橫跨2025至2026年，截至目前已安排了35個城市的演出，他也計畫將歷年的歌詞創作轉化為詩集，以及推出《成功之路》搖滾歌劇的劇本書，還有持續的攝影創作。演唱會門票將於3月14日中午12點開放「國泰世華CUBE信用卡卡友專區」獨家優先購票，3月15日中午12點正式開賣，詳洽拓元。