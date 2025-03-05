記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手潤荷（Younha）於3月5日透過官方粉絲俱樂部發表親筆信，向粉絲親自宣布即將結婚的喜訊，表示自己「遇見了人生中堅實的伴侶，即將步入婚姻。」，消息一出令粉絲又驚又喜。

▲潤荷宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／younha_holic）



潤荷在信中感性地表示：「感謝大家長久以來對我的支持與愛護，正因為這份溫暖的愛，讓我能夠走過徬徨與掙扎的青春時光，內心深感感激。」她也向粉絲承諾：「今後，我會以更加堅強與可靠的姿態，繼續為大家加油與鼓勵，也請大家多多支持我的未來，作為大家的『伴侶歌手』，我會繼續努力回報大家的愛。」

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現年36歲的潤荷去年迎來出道20週年，她於2004年以歌曲〈ゆびきり（指勾）〉正式出道，隨後推出〈等待〉、〈密碼486〉、〈彗星〉等多首經典歌曲，在韓國與日本樂壇均擁有極高人氣。2022年發行的正規六輯改版專輯主打曲《事件的地平線》憑藉出色的音樂實力，同名歌曲在音源榜單逆襲奪冠，她去年9月推出正規七輯《Growth Theory》，並舉辦20週年紀念演唱會，持續活躍於樂壇。

【潤娥親筆信全文翻譯】

大家好，我是潤荷。

我親手提筆，因為有一則消息想要最先告訴Holics（粉絲名）。

我遇見了人生中堅實的伴侶，即將步入婚姻。

感謝大家長久以來真心關心我的安危，並持續不斷地給予我愛與支持。

正因為這份溫暖的愛，我才能夠度過迷惘與煩惱的青春歲月，內心深深感激。

今後，我會以更加堅強且可靠的姿態，為你們的生活加油與鼓勵。

請大家多多支持我未來的新旅程。

未來，我也會繼續作為你們的伴侶歌手，努力回報大家的愛！