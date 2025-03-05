趙小僑親口認了「回歸大螢幕」　原訂全家飛離台灣…最新計畫曝光

記者黃庠棻／台北報導

藝人趙小僑於2016年嫁給劉亮佐，除了有繼子劉子銓，她也於2022年順利生下女兒「典典寶寶」，一家四口的一舉一動都受到許多網友喜愛與關注。今（5）日全家罕見在「第八屆筋斗云創劇本創投」記者會合體，趙小僑也低調透露了自己事業的新計畫。

▲劉亮佐、趙小僑、劉子銓、典典寶寶出席「第八屆筋斗云創劇本創投平台」發佈會。（圖／記者周宸亘攝）

趙小僑今（5）日帶著劉子銓、典典寶寶參加劉亮佐擔任主辦的「第八屆筋斗云創劇本創投」記者會，透露先前原本預計離開台灣一陣子，最終決定留在台灣，原來是她本來要跟父子倆到東南亞拍戲，順便到當地旅遊，但因為兒子的戲份很多，老公又希望到場監督兒子的表現，沒有太多遊玩的時間，所以最後決定不跟著兩人飛去國外工作。

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▲劉亮佐、趙小僑、劉子銓、典典寶寶出席「第八屆筋斗云創劇本創投平台」發佈會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，趙小僑現階段除了育兒之外，還會拍攝YouTube影片，在網路上深受粉絲喜愛，而她也透露自己日前有跟典典寶寶一起拍攝廣告、擔任代言人，甚至未來還有新計畫即將公開，她神秘地說道「跟電視有關」，證實即將復出電視圈，但對於細節仍是不能公開的狀態。

▲趙小僑預告即將回歸大螢幕。（圖／記者周宸亘攝）

此外，劉亮佐因為瘦了19公斤，消瘦的身形成為亮點，而趙小僑也透露全家人都一起健身，與去年自己與兒子劉子銓擔任金鐘獎頒將人時相比，受了約莫6公斤，現在體脂24，希望未來可以降到20左右，直呼「42歲才生寶寶，代謝真的很難」，但他表示自己飲控很嚴格，多吃豆腐、雞蛋，喝無糖豆漿、蛋白粉等。

▲趙小僑預告即將回歸大螢幕。（圖／記者周宸亘攝）