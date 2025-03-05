籃籃引退啦啦隊「認有新計畫」！　最終應援爆哭吐心聲：輸了會很難過

記者黃皓瑋／綜合報導

啦啦隊「樂天女孩」總隊長籃籃近年活躍於綜藝圈，擔任多個節目的固定班底，日前她親自證實結束8年的啦啦隊生涯，引發大批粉絲不捨。昨（4日）她在個人YouTube頻道上傳影片，對於日前淚灑球場親吐心聲，談到未來的動向，她也證實將有新計畫。

▲籃籃證實引退啦啦隊後有新計畫。（圖／翻攝自IG／lan0716）

籃籃日前結束世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）的應援後，宣佈將卸下啦啦隊女孩的身份。她昨日曬出「引退Vlog」，紀錄啦啦隊生涯的倒數時刻，其中最終戰台灣以6：3擊敗西班牙時，她忍不住在現場爆哭，事後坦言「想到這是我最後1場應援，就覺得很想哭」，也笑稱：「剛好球隊晉級，不然如果今天輸我會很難過。」

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▲籃籃最後1場應援結束後淚灑球場。（圖／翻攝自YouTube／籃籃）



影片中籃籃也與多位啦啦隊成員聊天、對談，其中，中信兄弟啦啦隊成員君白、林可認為籃籃雖然宣布引退，但之後仍會繼續站上應援舞台，對此她表示：「就是身份上的不一樣，我已經沒有隸屬在啦啦隊裡面了，之後會有新的計畫。」不過在被林可問到計畫的具體內容時，她則笑稱：「我關掉（鏡頭）再跟你們講。」

▼籃籃YouTube完整影片。（影／翻攝自YouTube／籃籃）

