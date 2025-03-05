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夏若妍「與子宮頸癌只差一步」！醫揭驚險過程 泛淚：終於完成手術

記者潘慧中／綜合報導

夏若妍（本名：雷瑟琳）以《我們不能是朋友》等夯劇逐漸在台灣打開知名度，未料她日前無預警被婦產科醫生告知「妳目前面臨癌症的高風險」，幸好進一步檢查後無礙，只是仍需做子宮頸椎切手術，將病變範圍切除乾淨。她5日上傳手術當天的影片報平安，「感謝這次的重生。」

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

▲夏若妍已經低調完成手術。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

夏若妍透露手術過程其實很快，大約10分鐘內就完成，反倒是準備麻醉和術後等待清醒的時間就要花將近1小時。至於術後感受，她坦言腰很明顯地打不直，「那種悶痛感像劇烈經痛一樣，但吃止痛藥後還能緩解。」

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▲▼夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

▲夏若妍病變的範圍較大，但已經都被切除乾淨了。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

儘管如此，醫生仍叮囑夏若妍要避免長時間久坐或久站，於是她最近只能不斷變換姿勢，以適應身體的變化。如今，術後已將滿1個月，雖然仍會流出組織液，「但好消息是到昨天終於不再出血了！」

然而，夏若妍也發現身體狀態似乎有些改變。原本不會經痛的她，近期在排卵期時出現明顯的悶痛感，推測可能是傷口仍在復原，「多少還是有影響吧。」

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

▲▼夏若妍分享術後感受。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

回診時，醫生告知夏若妍，這次手術相當驚險地將病變處切除乾淨，「與子宮頸癌只差一步！ 再跨一步，就是癌症了……。」聽到這句話時，她差點哭出來，只能不停謝謝醫生，「從今以後，我要好好珍惜這一次的機會，好好愛惜自己的身體，健康地活著，享受生命的每一刻！」

夏若妍IG全文：

「從害怕到坦然：我的HPV體驗全紀錄-6」

術後紀錄 感謝這次的重生
終於完成手術了！
子宮頸椎切除手術的過程非常快，大概十分鐘左右就結束了，反而是準備麻醉和等待清醒的時間加起來將近一個小時。

術後回到家，最明顯的感覺就是腰打不直，那種悶痛感像劇烈經痛一樣，但吃止痛藥後還能緩解。醫生交代要避免久坐或久站，於是這陣子只能不停地站站坐坐，適應身體的變化。

現在術後已經快滿一個月了，還是會有一些術後組織液，但好消息是到昨天終於不再出血了！
只是以前的我從不會經痛，但最近排卵期的悶痛明顯變強，可能是傷口還在復原，多少還是有影響吧。

最重要的是，回診複查時，醫生說這次真的「驚險」切除乾淨了病變部分，與子宮頸癌只差一步！ 再跨一步，就是癌症了……聽到的那一刻，我差點哭出來，忍不住不停跟醫生道謝。

當我走出醫院的那一瞬間，深深吸了一口氣，感覺自己重生了。
從今以後，我要好好珍惜這一次的機會，好好愛惜自己的身體，健康地活著，享受生命的每一刻！

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夏若妍, 雷瑟琳

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