劉雨柔懷孕揭「男友一夕之間變了個人」　列7點改變：以前是屁孩

記者蔡宜芳／綜合報導

女星劉雨柔在2023年7月認愛球星胡凱翔，並於今年1月底驚喜公布懷孕喜訊。她4日分享了懷孕的心路歷程，坦承和男方都是在沒有心理準備下就迎來了新生命，還一度因為未來規劃，鬧得有些不愉快。

▲劉雨柔在1月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔在社群曬出被胡凱翔摸著孕肚的合照，透露當初發現懷孕時，她和胡凱翔都不知所措，甚至異口同聲地問：「現在怎麼辦？」坦言兩人都覺得還沒有能力，「分析著有孩子跟沒有孩子的未來生活，訴說著自己還想做的事情、想打拚的目標、割捨不掉的朋友、聚會、Party⋯等等，沒有結論與共識，甚至有些不愉快的結束對話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉雨柔說，直到他們第一次踏進診間，從超音波上見到小生命，心態立刻就轉變了，「前面討論這麼多事情，變得一點意義也沒有。我們一起從0出發，相互學習、相互陪伴，再也不像從前，開口問對方就會有答案。」

▲劉雨柔坦言自己和男友原先沒想到會這麼快迎來新生命。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔表示，她很感謝胡凱翔不是個「豬隊友」，雖然對方有時還是搞不清楚狀況，但總是細心照顧她，從半夜起床幫她推起身，到拖她出門按摩，甚至還幫忙打理三餐，「孩子他爸，好像一夕之間變了個人似的。以前的他就是一個死屁孩，現在卻開始嗅到了他的責任感。」

對於生育與教育一個新生命，劉雨柔坦言她和胡凱翔什麼都不懂、也不會，但至少雙方彼此信任，「在未來的道路上，我們並不會是孤單的。」她也謝謝孩子選擇他們當爸媽，「放慢腳步的生活方式，我體悟到了人生，從前拚死拚活的工作，滿足個人的生活和娛樂，這樣的生活模式，算是正式走入了歷史，接下來，除了精彩自己，也要精彩我們的小花生了。」