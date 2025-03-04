啦啦隊正妹Wendy滑雪脫了！　「只穿內衣上下都露」解放事業線

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊正妹Wendy（林宛璇）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，日前去日本旅遊的她，今（4）日在IG曬出只穿內衣滑雪的辣照，照片曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲Wendy分享滑雪辣照。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）

照片中，Wendy身穿一件黑色內衣站在雪地上，傲人上圍一覽無遺，下身搭配一件暗紅色滑雪褲，頭上還戴著一副橘色的護目鏡。她把長髮綁成兩條辮子，替整體造型增添不小的俏皮感。Wendy左手拿著黑色的滑雪板，並高舉右手比出V字手勢，對鏡頭露出自信的微笑。

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▲Wendy最近到日本滑雪。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）

Wendy在文中分享，自己在冬天最愛的運動就是滑雪，同時也表示，對於有機會來到去年就一直想造訪的藏王樹冰，她感到相當興奮。她更開心透露，來到藏王樹冰的第二天，天氣很好還出大太陽，讓她得以有完美的滑雪體驗。

▲Wendy分享滑雪心得。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）

最後，Wendy表示今年是自己學會滑雪的第三年，她希望有機會能學會花式，並在文末熱情邀請大家一起去滑雪，「愛滑雪的朋朋舉手，走！一起去滑雪。」貼文及照片曝光後，吸引不少網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「讚」、「妳超帥」、「Wendy好棒。」

▲Wendy會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）