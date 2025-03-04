王大陸涉殺人未遂…手機關機中　「曾與恩師鬧上法院」柴智屏發聲

記者黃庠棻／台北報導

藝人王大陸日前才被爆涉嫌偽造不實醫療證明企圖閃躲兵役，未料今又爆出遭到永和分局警方移送至新北檢複訊，案由是「殺人未遂」。對此，《ETtoday星光雲》詢問王大陸經紀人，稍早也獲得回應。

▲王大陸涉殺人未遂。（圖／索尼提供）

初步了解，王大陸日前搭機返台，並事先透過平台叫車到機場接送，但王大陸不滿平台派來的車太差、不符合他的要求，因此事後找人痛毆司機、以及派車員，且下手相當兇殘。對於案情細節，檢警目前三緘其口，詳細案情細節尚待進一步調查釐清。

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▲王大陸涉殺人未遂。（圖／索尼提供）

而王大陸過去以電影《我的少女時代》走紅，隔年就與恩師柴智屏因合約問題對簿公堂，當時他表示在演出該片之前就感受到公司對他的不平等待遇，也曾被暗示過公司隨時可能與他終止合約。而王大陸陷入逃兵問題之後，又涉嫌殺人未遂，柴智屏回應「不管他犯了什麼錯，都希望他能夠謙卑面對」。

▲王大陸恩師柴智屏發聲。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

此前，《ETtoday星光雲》致電王大陸經紀人以訊息回覆「辛苦大家，一切都在了解當中，謝謝」，低調回應了王大陸「殺人未遂」的新聞。而王大陸本人的手機也關機中，取得不到聯繫。

▲王大陸手機關機中。（圖／記者周宸亘攝）