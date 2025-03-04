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台灣BL實境節目來了「養眼小鮮肉搶先曝光」！　夏于喬從旁觀察成姨母團

記者孟育民／台北報導

台灣首個BL實境節目《戀愛 Casting》於今（4日）公布了首位姨母團成員，就是曾入圍金鐘金馬影后、實力派演員夏于喬。作為全新的BL菜鳥，夏于喬的加入不僅讓觀眾期待她的表現，也為節目帶來了不一樣的女性演員視角。夏于喬坦言，自己對BL的了解幾乎為零：「我真的是完全沒有看過BL，參加這次的實境節目才了解到BL劇情的進行方式。很多關於 BL 的概念都是在這個節目才學到的，這也是我對這個節目最大的期待，和觀眾們一同學習。」

▲▼夏于喬擔任台灣首個BL實境節目《戀愛Casting》姨母團成員之一 。（圖／轉高高娛樂提供）

▲夏于喬擔任台灣首個BL實境節目《戀愛Casting》姨母團成員之一 。（圖／轉高高娛樂提供）

對於節目《戀愛 Casting》的宗旨「拍戀愛戲，真的會談戀愛嗎？」夏于喬分享：「每一天24小時的工作時間，你會跟同事不斷見面，也會在戲裡進行愛情演繹。這樣的工作關係，會讓感情有時候在戲外延續，有些人可能會把這種情愫帶進自己的生活中，而有些人則會迅速切換回自己的生活。」

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▲▼夏于喬擔任台灣首個BL實境節目《戀愛Casting》姨母團成員之一 。（圖／轉高高娛樂提供）

▲夏于喬以女性角度觀察。（圖／轉高高娛樂提供）

她也強調了節目《戀愛 Casting》的特殊性：「在這樣的節目中，你會一直想猜測參加者們到底是為了成為演員而去演戲，還是他們真的在情感上真心流露。這是《戀愛 Casting》最有趣的地方，也是觀眾會一直關注的焦點。」

▲▼夏于喬擔任台灣首個BL實境節目《戀愛Casting》姨母團成員之一 。（圖／轉高高娛樂提供）

▲Robert Hung（左起）、陳建宇、Fumi、Chris；「姨母團之一」阿本、高胥崴、廖彥龍、傅俊傑、Yi Gao。（圖／轉高高娛樂提供）

▲▼夏于喬擔任台灣首個BL實境節目《戀愛Casting》姨母團成員之一 。（圖／轉高高娛樂提供）

▲泰國華裔網紅Yi Gao身材超好。（圖／轉高高娛樂提供）


 

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戀愛 Casting, 夏于喬, 阿本, 小鮮肉

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