小予遇超雷月中！　無奈揭3地雷「被吵到整夜無眠」：牆壁紙做的？

記者張筱涵／綜合報導

前無名小站人氣正妹、現為網紅的陳玟予（小予），去年與前《棒棒堂》成員阿良（梁瀚名）結婚，並於2024年12月迎來兒子「小湯包」。近日，她在社群平台分享產後入住月子中心的經驗，直言因「隔音極差」而無法休息，甚至當晚完全沒睡，最終決定緊急換到其他月子中心。

▲小予去年12月生子。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）



小予透露，入住後第一時間便發現房內的電話擺放位置受限，當她將電話移動後，月子中心人員立刻提醒「電話必須放在指定圓墊上」，理由是電話震動會影響到櫃體，進而影響隔壁房間，這讓她瞬間感受到，月子中心本身就已知隔音問題嚴重，但並未妥善解決。

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更令小予困擾的是，即便關上房門，仍能清楚聽見外頭推餐車的聲音，甚至連走廊的腳步聲都十分吵雜，整晚都睡不好：「真的滿崩潰的。」隔天，小予向月子中心反應後，對方僅回「每個人對聲音感受不同」，她也只能摸摸鼻子就接受：「但其實我覺得他們應該被反應很多次，才會去做這些防護，但我覺得牆壁還是紙做的。」

此外，小予也提到該月子中心位於商場內，周遭停車場環境髒亂，垃圾堆積，而她原本考量距離住家僅10分鐘步行路程，方便父母前來探視或送物品，未料中心探訪規定相當嚴格，親屬只能在一樓交接物品，無法上樓，讓她感到不解：「但很詭異，樓上好像很嚴謹，但是其實一直跑出去商場不是更多傳染病毒的機會嗎？」

最終，小予在入住首日完全無法入睡，並向朋友打聽後發現「隔音問題並非個案」，甚至有朋友入住長達50天，換了4間房間才稍微改善。她後來則詢問另一家月子中心，得知有房間後就隨即換過去住，才得以度過舒適的坐月期間。

▲小予IG全文。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）