I.O.I周潔瓊遭瞎傳緋聞！　「對象是前Cube練習生男星」本人回應了

記者黃皓瑋／綜合報導

26歲的大陸女星周潔瓊，曾是南韓女團I.O.I與PRISTIN的成員，近年回到大陸發展，在不少電視劇中都能見到她的身影。她昨（3日）被大陸狗仔爆料緋聞，對象是曾為南韓「Cube娛樂」練習生的男星奧斯卡（王政熊），消息一出掀起議論，對此2人也做出了回應。

▲周潔瓊與奧斯卡遭傳緋聞。（圖／翻攝自微博／周潔瓊JIE、奧斯卡_OzcarWang）

周潔瓊與奧斯卡近期2度被拍到進出女方居住的社區，昨日消息曝光後引發關注，2人更被懷疑可能在交往。對此周潔瓊當天中午在微博發文：「一覺醒來啊？」似乎傳聞有些傻眼，她的工作室官方微博隨後也寫下「假」，並附上紅色打叉符號否認緋聞。貼文一出讓網友紛紛留言：「就知道妳在睡覺」、「下次我們早點醒好嗎」、「當事人懵了」。另一方面，男方對於緋聞則回應「是朋友」，並幽默向網友喊話：「一起看奧斯卡獎吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周潔瓊、奧斯卡被拍到私下同行。（圖／翻攝自抖音／娛樂圈趙大明白）

其實，周潔瓊去年（2024）也曾與男星范丞丞遭瞎傳緋聞，當時男方被爆料在聚會上，與身邊1位長髮女子互動親密，有部分網友則猜測該女子就是周潔瓊。不過周潔瓊工作室對此隨即發文闢謠，寫下「不是」並附上3個叉叉，范丞丞則透過工作室發聲，澄清當時是他與圈外好友、髮小的多人私下聚餐，並強調堅決抵制偷拍、造謠的行為。

▲周潔瓊近期2度遭瞎傳緋聞。（圖／翻攝自微博／周潔瓊JIE）