記者吳睿慈／台北報導

台灣本土始祖男團「紅孩兒」53歲成員王海輪與藝術家女友謝孟瑾（Penny）積極為偏鄉學童提供學習機會。他們3日來到新北市五寮國小，舉辦「烏克麗麗及師資捐贈儀式」，不僅是對孩子們的支持，更展現兩人堅持回饋社會的決心。聊到紅孩兒是否有機會重組？王海輪向老闆娘苗姐、 小燕姐喊話，盼有機會再次於舞台上重聚。

▲本土天團紅孩兒有望合體，成員王海輪正面給答案。（圖／新北市采韻慈善會提供）



王海輪與女友Penny 多年來攜手推動音樂教育公益，他們不僅捐贈樂器，更努力尋找專業師資，讓孩子們得以在音樂中成長。王海輪分享：「在過去三年裡第一所「永定國小」音樂培育計劃非常成功，今年啟動第二所「五寮國小」希望從小紮根打造小小『周杰倫』和『蔡依林』讓他們在音樂的陪伴中茁壯。」

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▲王海輪與女友謝孟瑾前往新北市五寮國小。（圖／新北市采韻慈善會提供）



Penny也說道：「音樂教育的城鄉差距很大，希望我們能盡一份力，讓更多孩子擁有平等的學習機會。」她感謝所有支持韻采慈善會的朋友，並承諾將每一分捐款發揮到最大效用。王海輪則表示，看到孩子們因音樂而展露笑容，是他們堅持下去的最大動力。

▲王海輪與女友謝孟瑾（Penny）積極為偏鄉學童提供學習機會。（圖／新北市采韻慈善會提供）



近期，回憶殺成為娛樂圈熱潮，粉絲紛紛敲碗「紅孩兒」合體。作為該團成員之一的王海輪依舊保持完美身材，風采依舊。面對粉絲期待，他透露2019年有舉辦30週年台北演唱會，為了復出大家辛苦的練唱、跳舞花了非常多的心力。隊員馬國賢還因此抽筋，很可惜因為碰到疫情停滯三年。王海輪特地溫情喊話老闆娘苗姐、 小燕姐「希望她們有聽到粉絲的心聲，重組我們。仍與成員們保持聯繫，未來不排除有機會重聚舞台，再次喚起一代人的青春回憶。」