ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

紅孩兒6年前曾合體　53歲王海輪驚人凍齡近況曝⋯鬆口談「重聚進度」

記者吳睿慈／台北報導

台灣本土始祖男團「紅孩兒」53歲成員王海輪與藝術家女友謝孟瑾（Penny）積極為偏鄉學童提供學習機會。他們3日來到新北市五寮國小，舉辦「烏克麗麗及師資捐贈儀式」，不僅是對孩子們的支持，更展現兩人堅持回饋社會的決心。聊到紅孩兒是否有機會重組？王海輪向老闆娘苗姐、 小燕姐喊話，盼有機會再次於舞台上重聚。

▲▼本土天團紅孩兒有望合體？　成員王海輪正面給答案：小燕姐有聽到粉絲的心聲嗎～。（圖／新北市采韻慈善會提供）

▲本土天團紅孩兒有望合體，成員王海輪正面給答案。（圖／新北市采韻慈善會提供）

王海輪與女友Penny 多年來攜手推動音樂教育公益，他們不僅捐贈樂器，更努力尋找專業師資，讓孩子們得以在音樂中成長。王海輪分享：「在過去三年裡第一所「永定國小」音樂培育計劃非常成功，今年啟動第二所「五寮國小」希望從小紮根打造小小『周杰倫』和『蔡依林』讓他們在音樂的陪伴中茁壯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼本土天團紅孩兒有望合體？　成員王海輪正面給答案：小燕姐有聽到粉絲的心聲嗎～。（圖／新北市采韻慈善會提供）

▲王海輪與女友謝孟瑾前往新北市五寮國小。（圖／新北市采韻慈善會提供）

Penny也說道：「音樂教育的城鄉差距很大，希望我們能盡一份力，讓更多孩子擁有平等的學習機會。」她感謝所有支持韻采慈善會的朋友，並承諾將每一分捐款發揮到最大效用。王海輪則表示，看到孩子們因音樂而展露笑容，是他們堅持下去的最大動力。

▲▼本土天團紅孩兒有望合體？　成員王海輪正面給答案：小燕姐有聽到粉絲的心聲嗎～。（圖／新北市采韻慈善會提供）

▲王海輪與女友謝孟瑾（Penny）積極為偏鄉學童提供學習機會。（圖／新北市采韻慈善會提供）

近期，回憶殺成為娛樂圈熱潮，粉絲紛紛敲碗「紅孩兒」合體。作為該團成員之一的王海輪依舊保持完美身材，風采依舊。面對粉絲期待，他透露2019年有舉辦30週年台北演唱會，為了復出大家辛苦的練唱、跳舞花了非常多的心力。隊員馬國賢還因此抽筋，很可惜因為碰到疫情停滯三年。王海輪特地溫情喊話老闆娘苗姐、 小燕姐「希望她們有聽到粉絲的心聲，重組我們。仍與成員們保持聯繫，未來不排除有機會重聚舞台，再次喚起一代人的青春回憶。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

推薦閱讀

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了

「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

「短劇男神」何健麒遭控劈腿！　睡女友隔天帶人開房…親密對話曝

「短劇男神」何健麒遭控劈腿！　睡女友隔天帶人開房…親密對話曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. TWICE多賢「人生首部電影」與台灣有關！　子瑜感動哭了
  2. 本土天團6年前曾合體　53歲王海輪驚人凍齡近況曝⋯鬆口談「重聚進度」
  3. 入圍奧斯卡16次「16次全落選」　作曲家回應被讚爆：你們甩不掉我的
  4. 曹西平曝昔「1月上70個節目」！　嘆風水輪流轉：現在靠電視台吃飯
  5. 百萬YTR紀卜心首度進軍電影！戲裡戲外都是「最強閨蜜」曝最大擔憂
  6. 小綠綠畢業生看《夜校女生》　「電影院辦同學會」導演跑宣傳見血
  7. 利菁爆行車糾紛！遭司機破口大罵　律師教1招自保「恐被判刑」
  8. 結婚照「孫協志、夏宇童比例小」全為愛犬！　PO全家福：無比幸福
  9. 歌王宣布母親節大禮！一次放送2場　劇透警告：不要跟另一半來看
  10. 八點檔女星才認斷了5年跨國婚！　新戲情緒太激動「拍到快中風」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366