記者吳睿慈／台北報導

母親節怎能沒有他！金曲歌王許富凱近來跨界實境節目、參與歌仔戲演出、年初推出單曲〈滿滿的〉、勤跑各地商演音樂節，行程滿檔的他，依舊沒忘記要回饋歌迷，4日重磅宣布母親節開唱，送給粉絲最棒的禮物！

▲許富凱宣布母親節開唱。（圖／何樂音樂、寬宏藝術提供）



許富凱正式宣布將於5月10日與11日連續兩天在台北華山Legacy舉辦《拾歌Plus》2025讚聲演唱會！特別的是，他誠意十足，將祭出兩場完全不同的演出歌單，週六場演出主題為「查某人的心」全是翻唱台語女歌手的經典歌，周日場為「男子漢的味」則是翻唱台語男歌手的經典歌，一次準備2場演唱會內容，對他又是一大考驗。

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▲歌王許富凱首次站上台北Legacy舞台。（圖／何樂音樂、寬宏藝術提供）



這回首次站上台北Legacy舞台，他難掩興奮：「因為這個場地，台上跟台下距離很近，相信當這些經典歌出來時，可以看到台下每個人眼神流露出屬於他們自己的人生故事。」能如此近距離看到偶像本尊，許富凱近來也積極鍛煉體態，不僅勤於健身運動、飲食上也忌口控管，社群上看得見他分享下廚烹煮蔬菜湯、青菜吃得超健康，據了解目前體重來到64公斤顯得更為輕盈。

▲許富凱開玩笑表示「不要跟另一半來看」。（圖／何樂音樂、寬宏藝術提供）



構思歌單是極致燒腦，是否能先透露些許聞香，許富凱堅定地說：「不能透露也不必透露，因為幾乎所有歌，前奏一下或第一句一唱出來，無論你多久沒聽，絕對能一字不漏，倒背如流的唱完整首。」適逢母親節檔期，台下屆時肯定有許多哥哥姊姊們、年輕朋友們一起來孝親觀賞，許富凱期待相見歡，卻對這族群發出觀賞警告，開玩笑說：「建議這次兩場拾歌Plus演出，儘量不要跟另一半來看，可以自己或跟朋友來，因為怕不小心哪一首歌突然情緒湧上來淚流滿面，被另一半發現心裡有鬼，回家被逼問深藏在心中的陳年秘密。」門票將於本周3月9日中午12點在寬宏售票系統、萊爾富、OK便利超商正式開賣。