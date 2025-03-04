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孔藝弦爆哭！　回憶去年底「見方大同瘦了一大圈」：沒想到是最後

記者張筱涵／綜合報導

歌手方大同於2月21日因病離世，享年41歲，消息直到3月1日才由他所創立的經紀公司「賦音樂」對外公布，他的離世震撼樂壇，也讓許多歌迷與合作夥伴深感不捨。他的音樂弟子孔藝弦3月3日發表長文，寫下對這位恩師、亦師亦友的知己最後的思念。

外送稿用　▲▼孔藝弦。（圖／翻攝自Instagram／melodia.kong）

▲孔藝弦哀悼方大同。（圖／賦音樂提供）

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孔藝弦在文中回憶，去年年底最後一次與方大同見面時，對方還微笑著聊起新歌的反應，知道這些年累積了許多新歌迷，甚至計劃著等身體好轉後舉辦演唱會，見見所有的新老聽眾。然而，當時的方大同已經明顯消瘦許多，卻仍堅持積極治療，淡然地分享自己的病況，甚至安排了幾支MV的拍攝計畫，讓大家都以為只是時間的問題，終究會再度康復，重新站上舞台，她從未想過，那次見面竟會成為最後的道別。

孔藝弦感慨道，方大同對她而言，不僅是曾經的老闆，更是學生時代的音樂榜樣，甚至是她創作路上的精神支柱：「都說與偶像一起工作，濾鏡會破碎，但這世界上仍有這般美好、溫暖、謙遜、純粹又可愛的靈魂，而現在，我永遠失去了這個特別的人。」她形容，悲傷的感覺就像重感冒，久久無法平復。而方大同一向不願向外界展露病痛，總是用溫暖又幽默的音樂作品來回饋世界，如今他的離開，讓她感受到前所未有的失落。

外送稿用　▲▼孔藝弦。（圖／翻攝自Instagram／melodia.kong）

▲孔藝弦是方大同弟子。（圖／翻攝自Instagram／melodia.kong）

離開「賦音樂」後，孔藝弦一直希望能有更好的作品再與方大同聯繫，卻沒想到，時間並未等她準備好，而方大同卻先行離開。原本想與對方分享自己的旅行經歷，包括去看撒哈拉沙漠的日出、賽里木湖的美景，以及《花樣年華》的重映，這些曾經希望對方也能親眼見證的畫面，如今再也沒有機會親口說給他聽。

最後，孔藝弦寫道：「現在寫信告訴你，你還能收到嗎？」並在信尾列舉了一連串的節日祝福，從春節、情人節、兒童節到中秋節，彷彿想彌補過去未能說出口的話。她坦言，這封信對她來說寫得異常艱難，但看到大家紛紛分享與方大同的回憶，讓她覺得，這位影響無數人的音樂才子，並不會真正離開，「他只是變成了小小的碎片，住進了我們的靈魂裡，當春風吹起時，我們便會想起。」

外送稿用　▲▼孔藝弦。（圖／翻攝自Instagram／melodia.kong）

▲孔藝弦IG全文。（圖／翻攝自Instagram／melodia.kong）

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