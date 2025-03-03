萊恩雷諾斯不要看！《綠光戰警》宣布重啟　HBO改編拍影集版

記者蕭采薇／綜合報導

曾改編為電影的DC作品《綠光戰警》，當時風評並不佳，甚至被主演萊恩雷諾斯（Ryan Rodney Reynolds）視為是生涯「黑歷史」。不過華納兄弟決定捲土重來，推出改編自《綠光戰警》HBO原創影集《Lanterns》，已在在歷史悠久的華納兄弟柏本克片場開始製作。

▲影集《Lanterns》改編自《綠光戰警》。（圖／HBO提供）

《Lanterns》講述新人John Stewart和傳奇綠光戰警Hal Jordan的故事，這兩名星際警察在調查美國中心地帶的一樁謀殺案時，陷入了一個以地球為中心的黑暗謎團中。



卡司包含亞倫皮埃爾（Aaron Pierre）、凱爾錢德勒（Kyle Chandler）、凱莉麥唐納（Kelly Macdonald）、葛瑞特迪拉杭特（Garret Dillahunt）、普爾娜雅格娜森（Poorna Jagannathan）與烏力克湯姆森（Ulrich Thomsen）。



監製兼節目統籌克里斯蒙迪（Chris Mundy）表示：「自始至終，我們的動力就是期盼打造一部層次豐富的戲劇作品－以細緻的敘事手法和建構豐富世界觀為根基－用誠摯、真實的情感平衡緊張與神祕氛圍。我們的目標是在保留原作迷人魅力的同時，打造出深植人心的永恆經典作品。」