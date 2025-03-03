唐治平夢見媽媽「難走出喪母之痛」！　慟喊：投胎回來當我小孩

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，邀請經歷喪母之痛、努力振作付出的唐治平，他透露母親過世後曾夢到自己飛進一間屋子，看到屋子後花園圓桌旁坐著兩男一女的外國小孩，他看著小女孩冒出很愛她的念頭，他覺得這是自己的預知夢，想著母親是否有可能投胎當他的女兒，最後他感性地說：「想跟媽媽說我愛你，我希望成家立業，您回來當我小孩。」被問是否已經走出喪母之痛？他坦言「我不確定。」





▲唐治平感性向母親說愛。（圖／和展影視提供）

唐治平在節目中還原媒體、網友眼中的脫序行為，並與主持人謝震武律師、資深媒體人許聖梅、諮商心理師吳姵瑩、雷丘律師，分享他在巨大創傷後的心態轉變。唐治平回想母親過世前幾個月，兩人關係開始有些微妙轉變，他說，母親過世前兩個月，兩人曾為了金錢起口角，原因是他不想媽媽太節儉而忽略生活，只是有時母親會脫口說出要跳樓的氣話，唐治平也不斷地勸說母親不要講這種話。

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母親過世前一個月，他明顯感覺到母親個性丕變，「媽媽在某天夢到父親後，從無法原諒爸爸，到變成開始替爸爸說好話。感覺他們在夢中變成親密的人。」接著來到母親過世前一個月，唐治平跟長輩喝酒後返家，喝醉的他像個小孩伸出手向母親撒嬌、討擁抱，母子間雖然不習慣把「我愛你」掛嘴上，但這天之後，母親會主動跟唐治平擁抱、親近，「這一個月我跟媽媽的感情非常好。」

▲唐治平談自己的心路歷程。（圖／和展影視提供）

或許是因為母親過世前，母子互動是非常緊密的，因此當接到母親過世的通知時，唐治平無法相信那是他的母親，「我再說一次，我媽媽一輩子沒穿過綠色衣服，她最討厭綠色衣服，當天警員也沒讓我翻開頭髮看她的五官，光從屍體手腳、骨架來看，那是男人的體型不是我媽媽。」他還說，媒體不斷報導他不認DNA，「但從沒有人叫我驗DNA。」他說母親是個不勇敢的人，他不相信母親會選擇用這麼極端的方式輕生。後來他接受再次確認遺體時，有翻開頭髮看到母親的五官，慢慢接受那具屍體是自己的母親。

▲唐治平當時難以相信媽媽不在了。（圖／和展影視提供）



唐治平去年被媒體、網友拍到在路上神情恍惚，「當時喪母心情太差，但只要我垂頭喪氣、搖頭晃腦就會被說成精神失常。」就連他搭捷運時只是面無表情，也會被放上網「讓人擔心他狀況失常」，他說「難不成要我搭捷運時輕鬆哼歌嗎？那不是更怪！」



