櫻坂46「山﨑天＆藤吉夏鈴」偷跑來台！曝光美照踩點赤峰街

文／妞新聞

日本超人氣女子偶像團體「櫻坂46」即將在4月19日來台參加於Zepp New Taipei舉辦的《CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Taipei》。驚喜的是，兩位成員山﨑天、藤吉夏鈴竟然搶先在二月初時偷跑來台快閃！

秘密訪台的山﨑天、藤吉夏鈴，不僅搶在其他團員來台前體驗了道地的台灣美食美景，還與台灣服裝設計師及攝影師合作在台北捷運中山站周邊、饒河街夜市等地拍攝一系列美照，希望能在演出前拉近與台灣粉絲之間的距離。

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期間，兩人也分享對海外粉絲的「日語能力」感到驚訝，藤吉夏鈴更表示曾在線上見面會領教粉絲的日語「甚至讓我覺得是不是學校都有在教！」。

對於櫻坂46首次來台就將獻給音樂節《CENTRAL》，山﨑天提及「不像專場演出可能有主題設計，只能純粹的用舞蹈以及歌聲傳達給觀眾，因此覺得對我們自己的實力是一種考驗。」，另外她也坦言「有時候會在日本演唱會不會出現的時機點收到觀眾的反應，這讓人感到新鮮又有趣。能在海外演出真的很棒。」

要如何跟台灣粉絲互相介紹對方，兩位成員也有各自的見解。山﨑天表示「藤吉夏鈴是位在舞台上表演就會非常陶醉在其中的人，或許是跟在台下反差最大的成員也說不定！」而藤吉夏鈴則開玩笑說「只要山﨑天一個人站在台上，感覺就是幅帥氣的畫作。」

以奔放酷帥的風格聞著名的櫻坂46，在全新單曲《UDAGAWA GENERATION》的MV中，除挑戰一鏡到底的拍攝方式，後半段全員在馬戲團內的妝容也讓他們彼此吐槽像是外星人。不只如此，山﨑天更表示或許粉絲會有一瞬間分不清楚自己「推」的成員在哪邊！

今年，櫻坂46將和Tatsuya Kitani（木谷竜也）、ATARASHII GAKKO!（新學校領袖），共同出席全新日本都市型音樂祭《CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025》台北站，更多詳細資訊請洽主辦單位好玩專賣店。

source：索尼音樂、ATC Taiwan

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