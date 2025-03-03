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韓版《不能說的秘密》都敬秀吻2女！　被吻戲逼瘋：旁邊好多人在看⋯

記者吳睿慈／綜合報導

周杰倫首部執導浪漫經典《不能說的秘密》翻拍韓版《給我一首琴的時間》，集結都敬秀（D.O.）、元眞兒、辛叡恩主演，3位主角別錄製影片向台灣觀眾打招呼，親切表示：「聽到台灣的觀眾也可以看到，真的非常開心！希望大家可以和珍愛的人一起進戲院觀賞這部電影。」而片中都敬秀和元眞兒、辛叡恩都有吻戲，螢幕上看起來唯美，但其實幕後頗為艱辛，他笑喊「吻戲真的很難！」現場工作人員太多盯著看，令他難專心。

▲▼韓版《不能說的秘密》都敬秀吻2女！　被吻戲逼瘋：旁邊好多人在看⋯。（圖／網銀國際影視提供）

▲《給我一首琴的時間》集結都敬秀（D.O.）、元眞兒、辛叡恩3位重量級演員。（圖／網銀國際影視提供）

都敬秀本身就是《不能說的秘密》粉絲，翻拍版本劇情設定從高中改為大學校園，他透露：「我沒有上過大學，所以一直很憧憬大學生活，雖然這次拍戲不是真的去上課或參加迎新活動，但因此體驗到大學校園生活，非常有趣，發現原來大學是這樣啊！」韓版重現原作中男女主角經典的自行車約會畫面，呈現學生時期獨有的青澀氛圍，導演徐宥珉表示：「我們找不到其他能夠取代自行車、同樣能傳達復古感性氛圍的交通工具，那種氛圍對這部作品來說是絕對必要的。」

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▲▼韓版《不能說的秘密》重現經典腳踏車約會。（圖／網銀國際影視提供）

▲韓版《不能說的秘密》重現經典腳踏車約會。（圖／網銀國際影視提供）

原作男主角葉湘倫對暗戀對象比較被動，韓版男主角宥俊則是主動追求貞雅，都敬秀最在意如何表達宥俊對貞雅的愛意，片商3日公開一段甜蜜影片，台詞講著「有些情感唯獨演奏時才能感受得到，但當我遇見你，卻感受到了，現在我要去找見不到的你」，就顯示出宥俊主動追愛的決心。

▲▼韓版《不能說的秘密》都敬秀吻2女！　被吻戲逼瘋：旁邊好多人在看⋯。（圖／網銀國際影視提供）

▲▼都敬秀在片中與元眞兒、辛叡恩都有吻戲。（圖／網銀國際影視提供）

▲▼都敬秀在片中與。（圖／網銀國際影視提供）

片中都敬秀和元眞兒、辛叡恩都有吻戲，讓個性內斂的他忍不住說：「吻戲真的很難！太隨意會被觀眾看出來，但太過投入又可能顯得過火，再加上拍攝時旁邊很多工作人員，所以真的很難專心。」更笑說自己應該永遠都無法習慣吻戲，因現場總是有非常多人盯著看，實在很難不緊張。電影《給我一首琴的時間》3月14日白色情人節全台上映。

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都敬秀, 給我一首琴的時間, 元眞兒, 辛叡恩

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