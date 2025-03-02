小煜肉搏胡宇威畫面曝光！　「全身泥巴」激烈對決驚呆眾人：來真的

記者孟育民／台北報導

今年最勇猛的實境節目《不在我的世界當勇者》由胡宇威、李霈瑜(大霈)、楊奇煜、林莎、郭芝吟(吱吱)、文姿云、喬瑟夫、超認真少年擔綱主持。節目集結動作、競技、與團隊合作挑戰，本週(2日) 將迎來最受期待的泥漿角力大戰，主持群將在泥漿中奮戰拚搏，全力爭奪「勇者金牌」。

▲主持群將在泥漿中奮戰拚搏。胡宇威（左起）、超認真少年(前)、郭芝吟(後)、林莎、文姿云、李霈瑜(大霈)(前)、楊奇煜、喬瑟夫 。（圖／公視提供）



正式比賽前，專業角力教練一開始暖身即大秀過肩摔與後拋摔示範動作，讓主持群驚訝到目瞪口呆，喬瑟夫忍不住直呼：「這我沒辦法！」林莎則表示：「其實我蠻想當被摔的那個。」當教練詢問誰願意先示範時，楊奇煜直接把喬瑟夫推出去當第一位勇者！



８位主持人在第二集節目中，將進行第一次競技賽事「一對一角力熱身賽」。當郭芝吟(吱吱)對上奧運國手文姿云時，兩人拚盡全力激戰搶奪對方身上的道具，讓大霈在一旁看得超緊張，直喊：「完了！我們女生要決裂了。」吱吱對上國手文姿云的PK賽備受矚目，吱吱表示：「覺得非常榮耀！如果能贏她的話，表示我應該也蠻厲害的吧！？」

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▲郭芝吟對戰文姿云。（圖／公視提供）



到終極挑戰「泥漿角力戰」，大家一看到泥漿場域，下巴掉下來直喊：「這是來真的！？」第一回合由胡宇威對上楊奇煜，小煜一開場就霸氣脫掉上衣給足下馬威，兩位帥哥比賽過程中，火力全開，場面超激烈！不畏懼滿身泥巴，拚得你死我活。

▲▼楊奇煜裸上身和胡宇威拼了 。（圖／公視提供）