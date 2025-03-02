方大同生前想看他演唱會　陶喆改歌單哽咽〈愛愛愛〉前奏一下全場哭了

記者吳睿慈／綜合報導

音樂才子方大同因病去世，告別式已在1日舉辦，享年41歲。他的離去震撼歌壇，歌手陶喆恰好在香港紅館舉辦巡迴演唱會，哽咽透露方大同生前其實曾想來看此趟巡演，沒想到得知對方離世消息，他悲傷情緒：「就像流沙一樣，生命往往也是留不住的，我們得知了一位優秀的音樂人離開了我們，方大同。」深情詮釋方大同經典歌〈愛愛愛〉，最終忍不住哽咽。

▲陶喆巡演開跑，香港站踏上紅館開唱。（圖／偉大文化提供）



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陶喆世界巡演「Soul Power II」1、2日前往香港站進行演出，他身穿黑色流蘇皮衣勁裝，從中央舞台緩緩升起飆唱〈愛是個什麼東西〉、〈小鎮姑娘〉點燃紅磡體育館上萬名粉絲熱情，他大聲直呼：「香港，我回來了！」重返人生首次演唱會「Soul Power」22年前的首站，他情緒非常激動，「香港你好不好？太開心了，我等了22年說這句話，因為在22年前我還是年輕小伙子，那時候你們可能還沒出生，只是一個念頭，那時候Soul Power就誕生了，很多問為什麼叫Soul Power，因為那時候我長得不帥、也沒有帥的衣服、也沒有很美的舞者，所以我要叫Soul Power。我沒想過22年之後，能站在紅館跟大家分享。」

對香港這地方陶喆有特別情感，這是他的出生地也帶給他許多回憶，他承諾樂迷們：「很不容易來到香港，有哪些朋友是看過2003年的Soul Power走了一年的巡迴，香港是我們今年的第一站，非常開心跟大家在這見面，今天我相信也有很多遠道而來的朋友，今晚有很多機會可以近距離見面。」他獻唱〈流沙〉、〈沙灘〉、〈天天〉、〈愛很簡單〉、〈寂寞的季節〉、〈蝴蝶〉讓全場聽得陶醉，歌迷們聲聲呼喚的〈宮保雞丁 〉更是巡迴至今以來首次演唱，成為香港彩蛋的驚喜歌曲。

▲方大同生前曾表示想看他的演唱會，陶喆得知去世消息，臨時改歌單獻唱〈愛愛愛〉，全場都哭了。（圖／偉大文化提供）



音樂人方大同突傳逝世，兩人過往惺惺相惜，他生前曾在去年（2024年）表示想來到場觀看演唱會，陶喆當時在社群溫暖邀請：「謝謝大同，祝身體健康，期待你的演唱會，也歡迎來Soul Power II。」得知消息後，陶喆相當不捨，臨時決定要更動演出內容，主動提出希望在這個夜晚用歌聲來緬懷，他難掩悲傷表情說著「就像流沙一樣，生命往往也是留不住的，我們得知了一位優秀的音樂人離開了我們，方大同。相信對很多人來講這是一個很悲傷的消息，我們有兩位樂手都跟他合作多年，我雖然跟大同沒有很熟，但是他的音樂給了我很多力量、溫暖，很多的感動。在這裡可不可以大家允許我給方大同致敬，表達對他的思念。謝謝大同帶我們這麼多的溫暖、這麼多的愛。」

▲陶喆演唱會上與歌迷互動頻繁。（圖／偉大文化提供）



陶喆特別自己挑選了相當喜歡的歌曲，深情詮釋方大同經典歌〈愛愛愛〉，不僅用歌聲作為追憶，最後一句歌詞更獻出真摯話語，把歌詞改編成「我愛故我在、你永遠都在」，舞台視訊也同時浮現出這五個字悼念，現場氣氛相當感傷，陶喆唱得哽咽、全場觀眾也紛紛沈浸在這首旋律裡回憶，更有不少粉絲當場難過落下淚來。

▲陶喆一連在香港唱兩天。（圖／偉大文化提供）



香港站演唱會最大亮點出現在尾聲轉場影片時，正當全場觀眾都在不經意的時候，舞台視訊與音樂忽然播出〈Stupid Pop Song〉長達一分多鐘的暴雷搶先聽，歌詞大大地被播映，讓早已對新專輯敲破碗的粉絲們超級雀躍，盡情地嘶吼尖叫，這次新歌音檔的在毫無預警下釋出，讓粉絲猜測新專輯誕生之日應該就快來了。擁有圈內好人緣，首日演出台下坐著張艾嘉等星友觀看，今晚（2日）將繼續展開香港站第二場演出。